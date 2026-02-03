Ouvir
Justiça

Escola de Braga afasta funcionário por prática sexual frente a alunos

03 fev, 2026 - 19:38 • Lusa

Funcionário foi filmado nu a realizar uma prática sexual frente a alguns alunos na Escola Secundária Alberto Sampaio, em Braga. "Mal tivemos conhecimento da situação, o funcionário foi imediatamente suspenso de funções e afastado da escola", disse o diretor do agrupamento.

O Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, em Braga, afastou de funções um funcionário que foi filmado nu a realizar uma prática sexual frente a alguns alunos e participou esta terça-feira o caso ao Ministério Público.

Em declarações à Lusa, o diretor do agrupamento, João Andrade, acrescentou que o caso foi também participado ao município de Braga, entidade patronal do funcionário em questão.

Contactada pela Lusa, a vereadora da Educação, Hortense Santos, disse que está a decorrer um processo disciplinar, estando o funcionário "suspenso preventivamente".

Em causa está um assistente operacional da Escola Secundária Alberto Sampaio, que exercia funções na portaria.

O homem foi filmado todo nu a masturbar-se, via "web", perante alguns alunos, tendo o vídeo corrido por praticamente toda aquela comunidade escolar.

"Mal tivemos conhecimento da situação, o funcionário foi imediatamente suspenso de funções e afastado da escola", disse o diretor do agrupamento. O caso foi também participado ao Ministério Público, via Polícia Judiciária, para investigação.

"Não sabemos quais as reais circunstâncias em que a situação ocorreu, nem as idades dos intervenientes, nem quase nada. Apenas sabemos o que vimos no vídeo. Tomámos as medidas que podíamos tomar e agora as cabe às entidades competentes a cabal clarificação de tudo", referiu João Andrade.

Admitiu, academicamente, que em causa podem estar crimes de abuso/importunação sexual ou de pornografia de menores, ou então de devassa da vida privada, se o vídeo tiver sido gravado e divulgado à revelia.

"Não sabemos, não somos uma entidade investigatória, vamos aguardar. O importante agora é que o funcionário já não está na escola", rematou.

À Lusa, a mãe de uma aluna que frequenta a Secundária Alberto Sampaio manifestou "indignação e repulsa" perante o que as imagens mostram, sublinhando ser "inconcebível" que o funcionário pudesse regressar à escola.

