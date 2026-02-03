Ouvir
Em Destaque
Alcácer do Sal

"Há mais de 30 anos que não via cheias desta dimensão"

03 fev, 2026 - 10:30

Em Alcácer do Sal, a chuva da madrugada provocou novas inundações, devido á subida do caudal do Rio Sado. A presidente da autarquia teme o pico da maré cheia.

A presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, diz que há muito que não via cheias da dimensão da que agora atinge o concelho.

"Cheias como nós temos agora, eu seguramente há mais de 30 anos que não me recordo de acontecerem. Sempre vivi aqui, tenho 62 anos e há muitos anos que não tinhamos uma cheias como estas"., diz a autarca à Renascença.

A baixa de Alcácer do Sal voltou a inundar, na madrugada desta terça-feira, com a subida do caudal do Rio Sado, que continua com um nível muito elevado, devido á chuva forte que se fez sentir. A marginal foi alagada, do lado dos Paços do Concelho, e inundou a Avenida dos Aviadores, até ao mercado municipal.

"Os níveis de precipitação estão elevadíssimos e, quando temos a maré baixa, a água acaba por sair. Neste momento, estamos a atingir o pico da maré baixa e as aguas estão praticamente ao nivel do passeio", relatava esta manhã Clarisse Campos.

"Quando tivermos a maré alta, novamente, e se as águas não descerem, vamos ter inundações", antevê a autarca.

A autarquia está, por isso, a equacionar a retirada de pessoas daquela zona da cidade, caso se justifique. Foi o que referiu á agência Lusa o vice-presidente da autarquia e vereador da Proteção Civil, António Grilo, que confirmou que "está preparado um plano" para a retirada de moradores da zona, "mas não quer dizer que vá ser acionado".

"Temos equipas do município em toda a frente ribeirinha a informar residentes e comerciantes de que devem tomar medidas preventivas e preparar-se para outro cenário, tanto durante a tarde como de madrugada", adiantou, referindo que esse cenário "poderá incluir, eventualmente, a retiradas de pessoas".

António Grilo confirmou que, com a baixa-mar, às 11h00, "não se verificou muita descida do rio", pelo que, "quando a maré virar para a subida, o Sado poderá novamente transbordar e provocar inundações".

