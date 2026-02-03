Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Liga Portuguesa Contra o Cancro pede pagamento de baixas a 100% para doentes oncológicos

03 fev, 2026 - 13:05 • Lusa

A LPCC destina anualmente cerca de dois milhões de euros para apoios sociais diretos a famílias em situação de vulnerabilidade económica que veem os rendimentos "drasticamente reduzidos" após o diagnóstico de cancro.

A+ / A-

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) defendeu esta terça-feira o pagamento a 100% das baixas médicas dos doentes oncológicos.

"As pessoas com cancro não podem continuar a ser penalizadas financeiramente por estarem doentes. A doença não reduz apenas a capacidade de trabalho, afeta profundamente a vida económica, social e familiar", alertou o presidente da Liga, Vítor Veloso, em comunicado.

A LPCC destina anualmente cerca de dois milhões de euros para apoios sociais diretos a famílias em situação de vulnerabilidade económica que veem os rendimentos "drasticamente reduzidos" após o diagnóstico de cancro, segundo a informação divulgada.

"Esta realidade demonstra que a proteção social existente continua a ser insuficiente para garantir dignidade, estabilidade e segurança financeira às pessoas com cancro e aos seus cuidadores", sublinhou a Liga, que na quarta-feira assinala o Dia Mundial do Cancro, integrada na campanha global "Unidos por Cada Um", da União Internacional de Controlo do Cancro.

A posição da Liga visa também promover cuidados de proximidade para doentes oncológicos.

No âmbito da campanha, a LPCC apelou à participação de escolas, instituições de saúde, empresas, autarquias e grupos de voluntários, desafiando-os a aderir através de iniciativas como a criação de murais ou de concursos de desenho, promovendo uma abordagem coletiva e participativa à temática do cancro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 04 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias