Liga Portuguesa Contra o Cancro pede pagamento de baixas a 100% para doentes oncológicos

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) defendeu esta terça-feira o pagamento a 100% das baixas médicas dos doentes oncológicos.

"As pessoas com cancro não podem continuar a ser penalizadas financeiramente por estarem doentes. A doença não reduz apenas a capacidade de trabalho, afeta profundamente a vida económica, social e familiar", alertou o presidente da Liga, Vítor Veloso, em comunicado.

A LPCC destina anualmente cerca de dois milhões de euros para apoios sociais diretos a famílias em situação de vulnerabilidade económica que veem os rendimentos "drasticamente reduzidos" após o diagnóstico de cancro, segundo a informação divulgada.

"Esta realidade demonstra que a proteção social existente continua a ser insuficiente para garantir dignidade, estabilidade e segurança financeira às pessoas com cancro e aos seus cuidadores", sublinhou a Liga, que na quarta-feira assinala o Dia Mundial do Cancro, integrada na campanha global "Unidos por Cada Um", da União Internacional de Controlo do Cancro.

A posição da Liga visa também promover cuidados de proximidade para doentes oncológicos.

No âmbito da campanha, a LPCC apelou à participação de escolas, instituições de saúde, empresas, autarquias e grupos de voluntários, desafiando-os a aderir através de iniciativas como a criação de murais ou de concursos de desenho, promovendo uma abordagem coletiva e participativa à temática do cancro.