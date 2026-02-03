Linhas do Douro e Oeste suspensas, retomados comboios Urbanos de Coimbra

A circulação ferroviária continua suspensa na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, e na Linha Oeste, enquanto o serviço nos Urbanos de Coimbra foi retomado, adiantou esta terça-feira a CP - Comboios de Portugal.

Numa atualização pelas 20h00 desta terça-feira, a CP sublinhou que foi retomada a circulação ferroviária no Ramal de Alfarelos, permitindo a realização dos comboios Urbanos de Coimbra.

O serviço ferroviário de longo curso entre Braga e Lisboa, e o Intercidades na Linha da Beira Alta já tinham sido retomados esta terça-feira, após a suspensão na sequência do mau tempo.

Continuam suspensas a Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, e a Linha do Oeste, indicou a CP.

Também a IP - Infraestruturas de Portugal referiu, numa atualização pelas 18h00 de hoje, que estavam repostas as condições de circulação no Ramal de Alfarelos e que se mantinham os condicionamentos na Linha do Douro, com a circulação suspensa entre a Régua e o Pocinho, e na Linha do Oeste, com a circulação suspensa entre Mafra e Amieira.

A IP destacou ainda que as suas equipas continuam no terreno "a desenvolver todos os esforços para resolver a situação e repor, com a maior brevidade possível, as condições de circulação e de segurança".

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.