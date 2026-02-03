Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 03 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo. Inundação causa dois desalojados em Penafiel

03 fev, 2026 - 09:16 • Lusa

No local encontram-se os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios.

A+ / A-

Uma inundação, provocada pela chuva forte, no rés-do-chão de um edifício de apartamentos provocou dois desalojados em Penafiel, no distrito do Porto, disse esta terça-feira o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa.

A ocorrência, provocada por chuva forte, foi registada às 23h05 de segunda-feira na freguesia de Termas de São Vicente.

À Lusa, cerca das 06h00, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa indicou que duas pessoas ficaram desalojadas, sendo acolhidas em casa de familiares.

"Os bombeiros estão agora a efetuar limpezas e a proceder à bombagem da água", acrescentou.

No local encontram-se os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 03 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias