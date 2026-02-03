Mau tempo. Isenção de portagens começa à meia-noite e dura uma semana

A partir da meia-noite e durante uma semana, os utilizadores estarão isentos do pagamento de portagens zonas mais afetadas pela tempestade Kristin e pelo mau tempo dos últimos dias.

A decisão foi anunciada na manhã desta terça-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, em Pombal.

“Estamos a finalizar essa decisão. Entrará em vigor à meia-noite do dia de hoje até à meia-noite de hoje a oito dias. Precisamente, para ajudar a todas as movimentações mais urgentes e emergentes. [Será] num perímetro que será publico, mas que envolverá a A8, A17, A14 e A19 e que visará naturalmente os percurso dentro da área afetada”, anunciou.

Luís Montenegro visitou esta manhã de terça-feira o concelho de Pombal, um dos mais fustigados pelo mau tempo dos últimos dias. Passou por um depósito de água e por uma fábrica com danos parciais, mas não visitou populações afetadas pela tempestade Kristin.