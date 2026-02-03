Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 03 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo. Isenção de portagens começa à meia-noite e dura uma semana

03 fev, 2026 - 11:48 • Alexandre Abrantes Neves

Decisão foi anunciada esta manhã em Pombal pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A+ / A-

A partir da meia-noite e durante uma semana, os utilizadores estarão isentos do pagamento de portagens zonas mais afetadas pela tempestade Kristin e pelo mau tempo dos últimos dias.

A decisão foi anunciada na manhã desta terça-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, em Pombal.

“Estamos a finalizar essa decisão. Entrará em vigor à meia-noite do dia de hoje até à meia-noite de hoje a oito dias. Precisamente, para ajudar a todas as movimentações mais urgentes e emergentes. [Será] num perímetro que será publico, mas que envolverá a A8, A17, A14 e A19 e que visará naturalmente os percurso dentro da área afetada”, anunciou.

Luís Montenegro visitou esta manhã de terça-feira o concelho de Pombal, um dos mais fustigados pelo mau tempo dos últimos dias. Passou por um depósito de água e por uma fábrica com danos parciais, mas não visitou populações afetadas pela tempestade Kristin.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 03 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias