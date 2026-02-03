Mau tempo. Isenção de portagens começa à meia-noite e dura uma semana

A partir da meia-noite e durante uma semana, os utilizadores estarão isentos do pagamento de portagens zonas mais afetadas pela tempestade Kristin e pelo mau tempo dos últimos dias.

A decisão foi anunciada na manhã desta terça-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, em Pombal.

“Estamos a finalizar essa decisão. Entrará em vigor à meia-noite do dia de hoje até à meia-noite de hoje a oito dias. Precisamente, para ajudar a todas as movimentações mais urgentes e emergentes. [Será] num perímetro que será publico, mas que envolverá a A8, A17, A14 e A19 e que visará naturalmente os percurso dentro da área afetada”, anunciou.

Questionado pela comunicação social sobre as críticas de que tem sido alvo a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, Montenegro respondeu: “Nós estamos concentrados em resolver os problemas, não estamos concentrados agora em estar a responder a críticas”.

“Nós estamos concentrados em olhar para cada pessoa, para cada família e poder dar a solução para o seu problema. E sabemos que há muita dificuldade em resolver os problemas todos e ao mesmo tempo”, admitiu.

Já dentro do carro no final da visita, o primeiro-ministro foi questionado sobre uma passagem da sua intervenção no domingo, que mereceu críticas, por exemplo, do candidato presidencial e líder do Chega: “Quero reiterar o nosso sentimento e as nossas condolências para com as famílias daqueles que não evitaram a trágica consequência de perderem a vida em função destes episódios adversos”, disse então.

Questionado se, com esta frase, estava a culpar as pessoas que caíram dos telhados na tentativa de reparar os danos da tempestade, respondeu: “Nem por sombras”.

No final da visita à empresa Motassis Plásticos SA, Montenegro ouviu ainda queixas de um popular que criticou dezenas de bombeiros “a passear pela cidade” de Pombal, enquanto muitas pessoas continuam sem rede elétrica.

No reservatório e equipamento eletromecânico das Ranhas (Outeiro da Ranha), o primeiro-ministro ouviu a vice-presidente da Câmara de Pombal, Isabel Marto, explicar que precisava de 90 pessoas para o sistema funcionar sem falhas, tendo-lhe sido enviados 15 militares.

Questionado pela comunicação social se não é possível outra solução para que as pessoas tenham água – no dia em que passa uma semana da passagem da tempestade -, Montenegro referiu que tudo está a ser feito para que “esses problemas resolvidos mais rapidamente”.

“Nós estamos a reforçar as equipas que os municípios têm e que estão a fazer um trabalho absolutamente excecional com a capacidade que temos no Estado, nomeadamente também nas Forças Armadas, ainda não a ponto de poder cobrir exatamente as solicitações que são feitas, na dimensão que são feitas, mas estamos a trabalhar nisso”, disse.

À pergunta se não seria importante ter incluído nesta deslocação ao terreno visitas a populações que estão sem casas, Montenegro contrapôs que “vários membros do Governo” estão e têm estado junto dessas pessoas.

“Mas estamos sobretudo empenhados em dar resposta, dar soluções, admitiu.

Montenegro referiu que, uma semana depois, “há milhares de pessoas que não tinham fornecimento de energia elétrica e já têm, há milhares de pessoas que não tinham abastecimento de água e já têm, há milhares de pessoas que não tinham comunicações e já têm”

“Ainda há muitas que não têm e nós estamos concentrados nessas para poder suprir as suas dificuldades. Depois estamos concentrados em recuperar o país, em virar esta página e darmos esperança às pessoas”, apelou.