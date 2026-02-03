Ouvir
Mau tempo mantém cerca de 118 mil clientes da E-Redes sem eletricidade

03 fev, 2026 - 10:12 • Olímpia Mairos

O distrito de Leiria é o mais afetado, com 85 mil clientes sem energia, seguindo-se Santarém, com 20 mil, Castelo Branco, com oito mil, e Coimbra, com dois mil clientes ainda sem fornecimento.

Cerca de 118 mil clientes da E-Redes permaneciam sem fornecimento de energia elétrica pelas 8h00 desta terça-feira, em Portugal continental, devido aos estragos provocados pela depressão Kristin na rede elétrica, ocorridos na semana passada.

De acordo com informação disponibilizada pela empresa, sete dias após a tempestade, continuam por resolver avarias que afetam sobretudo as zonas mais críticas, onde se concentram cerca de 115 mil clientes sem eletricidade.

A E-Redes explica que os clientes correspondem a pontos de entrega de energia, como habitações, empresas ou estabelecimentos comerciais, o que torna difícil apurar o número exato de pessoas afetadas.

No balanço anterior, divulgado às 18h00 de segunda-feira, a empresa contabilizava 134 mil clientes sem eletricidade, maioritariamente no distrito de Leiria, após novas avarias causadas pelo agravamento das condições meteorológicas durante a madrugada.

