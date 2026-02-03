Mau tempo: Proteção Civil registou cerca de 40 ocorrências durante a noite

A Proteção Civil registou 38 ocorrências entre a meia-noite e as 8h30 desta manhã relacionadas com o mau tempo, num período que as autoridades classificam como mais tranquilo face aos dias anteriores. O nível das águas mantém-se estável, embora continue sob vigilância em várias regiões do país.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, explicou que a noite decorreu sem situações de maior gravidade.

“Foi uma noite calma, comparativamente aos dias anteriores, não tendo sido reportadas situações significativas”, afirmou.

Segundo a Proteção Civil, a maioria das ocorrências esteve relacionada com limpezas de vias, sobretudo na Grande Lisboa e na região de Coimbra.

Quanto à situação hidrológica, Miguel Oliveira garante que não se registaram alterações relevantes, embora as autoridades se mantenham em alerta.

“Continuamos a monitorizar os níveis das águas e a manter vigilância ativa para um eventual agravamento”, acrescentou.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na passada quarta-feira, provocou dez mortes, segundo dados oficiais. Cinco óbitos foram diretamente associados ao fenómeno meteorológico, enquanto as restantes vítimas resultaram de acidentes ocorridos durante reparações de telhados ou de uma intoxicação causada por um gerador, incluindo uma morte confirmada pela Câmara Municipal da Marinha Grande.

O mau tempo causou ainda danos significativos em habitações, empresas e equipamentos, quedas de árvores e estruturas, cortes e condicionamentos de estradas, perturbações nos transportes — em especial na ferrovia —, encerramento de escolas e falhas no fornecimento de energia, água e comunicações. Registaram-se também centenas de feridos e desalojados.

Os distritos de Leiria, Coimbra e Santarém concentram os maiores prejuízos.

Perante a dimensão dos estragos, o Governo de Portugal decretou situação de calamidade até ao próximo domingo em 69 concelhos e anunciou um pacote de apoios até 2,5 mil milhões de euros.