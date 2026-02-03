Mês de janeiro deve ter sido o mais chuvoso de sempre

O mês de janeiro deverá ser o mais chuvoso de sempre, depois de dezembro também já ter registado uma das maiores pluviosidades de sempre, revelou o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado.

"Estamos a viver um tempo excecional, nunca vivemos um tempo assim. Vamos ter talvez o mês de janeiro mais chuvoso de sempre e tivemos o mês de dezembro como um dos mais chuvosos de sempre", afirmou.

O presidente da APA participou na tarde desta terça-feira, em Coimbra, numa reunião dedicada ao ponto de situação no rio Mondego e à definição e articulação de medidas de mitigação e controlo de cheias na região, que contou com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e de alguns presidentes de Câmara.

Numa interrupção do encontro, Pimenta Machado evidenciou que, apesar de se viver uma crise sem precedentes, têm-se conseguido "gerir a situação".

"Estamos a partir para esta tempestade, que é a segunda desta semana e estamos a meio de um jogo que mais parece uma batalha. Fizemos a última e ganhámos, agora temos a segunda pela frente e estamos mais bem preparados do que nunca", assegurou, indicando que neste momento a cota da barragem Agueira está em "115,9, quando a cota de referência era 117".

No seu entender, com a cota mais baixa, estamos "mais bem preparados do que nunca" para enfrentar a tempestade, que irá "entrar pela madrugada de quarta-feira e depois vai ganhar intensidade na quinta-feira".

"É mais uma e depois já temos outra que nos espera no fim de semana. Fizemos tudo para estarmos bem preparados para enfrentar estas intempéries", acrescentou.