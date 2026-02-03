Os sites de voluntários onde vítimas podem pedir ajuda depois das tempestades

Vários esforços de ajuda voluntária surgiram na sequência das tempestades que afetaram Portugal na última semana — nomeadamente a depressão Kristin, cujos efeitos se continuam a fazer sentir na região Centro.

Com a perceção de demora na resposta e apoio do Estado às populações afetadas, dois sites de voluntários surgiram para fazer a ligação entre quem precisa de ajuda e quem a pode oferecer. Entretanto, também a autarquia de Leiria criou uma plataforma.

A plataforma Tempestade SOS foi a primeira a ser lançada, na sexta-feira após o impacto da depressão Kristin. Um grupo de voluntários desenvolveu-a "para apoiar as vítimas e acelerar a resposta às necessidades mais urgentes no terreno", com a "missão" de "não deixar ninguém para trás".

O site "faz o match entre quem precisa e quem pode ajudar": pessoas com danos e outros problemas em habitações podem declarar um pedido de ajuda, que pessoas com possibilidade de ajudar podem ver e responder. Em qualquer dos casos, é preciso criar conta.