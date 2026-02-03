Ouvir
PJ detém suspeito de abuso sexual de criança de 13 anos em Vagos

03 fev, 2026 - 16:59 • Olímpia Mairos

Homem de 32 anos é suspeito de abusos sexuais ocorridos no verão de 2025 e terá aproveitado a proximidade com a família da vítima.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 32 anos, suspeito de abuso sexual de uma criança de 13 anos, numa das freguesias do concelho de Vagos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que a detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, “no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Aveiro”, no âmbito de uma investigação por crimes de abuso sexual de crianças.

Segundo a PJ, “os factos criminosos chegaram ao conhecimento das autoridades através de uma familiar da menor, que vive fora do seu círculo mais próximo”, o que permitiu desencadear o inquérito.

A investigação apurou que o suspeito “se aproveitou da proximidade e da relação de confiança que mantinha com os pais da vítima” para cometer os abusos. De acordo com a Polícia Judiciária, “em momentos em que conseguia ficar a sós com a criança, concretizava as práticas sexuais”.

Os indícios recolhidos até ao momento apontam para que os abusos tenham ocorrido durante cerca de dois meses, no verão de 2025, indica a PJ.

O detido será agora presente às autoridades judiciárias competentes da Comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação, conclui a Polícia Judiciária.

