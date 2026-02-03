Proteção Civil alerta para o agravamento do estado do tempo. Saiba como se proteger

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para um agravamento significativo do estado do tempo em Portugal continental nos próximos dias, devido à influência da depressão Leonardo, que deverá trazer chuva forte e persistente, vento intenso, agitação marítima e queda de neve.

Em comunicado, a Proteção Civil refere que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê “períodos de precipitação, por vezes forte e persistente, a partir da tarde de hoje”, acompanhados de vento forte, com rajadas que podem atingir 75 km/h no litoral e 95 km/h nas serras do Sul. Está igualmente prevista agitação marítima forte na costa ocidental, com ondas até seis metros, podendo alcançar 11 metros de altura máxima.

Segundo a ANEPC, a situação meteorológica poderá provocar inundações urbanas, cheias e deslizamentos de terras, sobretudo em zonas historicamente mais vulneráveis. A Proteção Civil destaca um elevado risco de inundações fluviais entre os dias 3 e 5 de fevereiro, com especial incidência nas bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego, Tejo e Sorraia, abrangendo vários municípios do Norte, Centro e Ribatejo.

De acordo com a informação hidrológica da Agência Portuguesa do Ambiente, a subida dos caudais poderá afetar concelhos como Vila Franca de Xira, Santarém, Abrantes, Benavente, Coruche, Coimbra, Aveiro e Vagos, entre outros, estando algumas destas áreas em situação de vigilância ou risco elevado.

“A ocorrência de cheias, movimentos de massa, acidentes na orla costeira e arrastamento de objetos para as vias rodoviárias são alguns dos efeitos expectáveis deste quadro meteorológico”, alerta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que sublinha ainda o perigo associado à queda de árvores e estruturas mal fixadas, devido ao vento forte.

Face a este cenário, a Proteção Civil apela à adoção de comportamentos preventivos, recomendando à população que evite a circulação em zonas inundadas, não estacione viaturas em áreas arborizadas ou ribeirinhas, reforce estruturas soltas, limite deslocações desnecessárias e acompanhe as informações oficiais da meteorologia e das autoridades.

O aviso da ANEPC sublinha ainda a necessidade de especial cuidado na orla costeira, aconselhando a população a evitar atividades relacionadas com o mar e a permanência junto a zonas sujeitas a galgamentos costeiros, bem como atenção redobrada na condução, devido à possibilidade de lençóis de água, gelo ou neve nas estradas.

