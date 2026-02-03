Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 04 fev, 2026
Depressão Leonardo

Proteção Civil alerta para o agravamento do estado do tempo. Saiba como se proteger

03 fev, 2026 - 15:41 • Olímpia Mairos

Autoridades alertam para risco de cheias, deslizamentos de terras e acidentes na orla costeira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para um agravamento significativo do estado do tempo em Portugal continental nos próximos dias, devido à influência da depressão Leonardo, que deverá trazer chuva forte e persistente, vento intenso, agitação marítima e queda de neve.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a Proteção Civil refere que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê “períodos de precipitação, por vezes forte e persistente, a partir da tarde de hoje”, acompanhados de vento forte, com rajadas que podem atingir 75 km/h no litoral e 95 km/h nas serras do Sul. Está igualmente prevista agitação marítima forte na costa ocidental, com ondas até seis metros, podendo alcançar 11 metros de altura máxima.

Segundo a ANEPC, a situação meteorológica poderá provocar inundações urbanas, cheias e deslizamentos de terras, sobretudo em zonas historicamente mais vulneráveis. A Proteção Civil destaca um elevado risco de inundações fluviais entre os dias 3 e 5 de fevereiro, com especial incidência nas bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego, Tejo e Sorraia, abrangendo vários municípios do Norte, Centro e Ribatejo.

De acordo com a informação hidrológica da Agência Portuguesa do Ambiente, a subida dos caudais poderá afetar concelhos como Vila Franca de Xira, Santarém, Abrantes, Benavente, Coruche, Coimbra, Aveiro e Vagos, entre outros, estando algumas destas áreas em situação de vigilância ou risco elevado.

“A ocorrência de cheias, movimentos de massa, acidentes na orla costeira e arrastamento de objetos para as vias rodoviárias são alguns dos efeitos expectáveis deste quadro meteorológico”, alerta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que sublinha ainda o perigo associado à queda de árvores e estruturas mal fixadas, devido ao vento forte.

Face a este cenário, a Proteção Civil apela à adoção de comportamentos preventivos, recomendando à população que evite a circulação em zonas inundadas, não estacione viaturas em áreas arborizadas ou ribeirinhas, reforce estruturas soltas, limite deslocações desnecessárias e acompanhe as informações oficiais da meteorologia e das autoridades.

O aviso da ANEPC sublinha ainda a necessidade de especial cuidado na orla costeira, aconselhando a população a evitar atividades relacionadas com o mar e a permanência junto a zonas sujeitas a galgamentos costeiros, bem como atenção redobrada na condução, devido à possibilidade de lençóis de água, gelo ou neve nas estradas.

Veja aqui os conselhos da Proteção Civil

  • Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, retirando inertes e objetos que possam dificultar o escoamento.
  • Fixar adequadamente estruturas soltas, como andaimes, placards e outras estruturas suspensas.
  • Redobrar cuidados junto de áreas arborizadas, devido ao risco de queda de ramos ou árvores provocado pelo vento forte.
  • Evitar o estacionamento de veículos em zonas arborizadas.
  • Fechar e reforçar estores e janelas, especialmente as mais expostas ao vento.
  • Recolher e fixar objetos no exterior, como vasos, mobiliário de jardim e outros elementos soltos em varandas e parapeitos.
  • Evitar a circulação e permanência na orla costeira e em zonas ribeirinhas historicamente vulneráveis a galgamentos.
  • Não praticar atividades no mar, como pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios junto à costa, evitando também estacionar veículos perto da orla marítima.
  • Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo atenção a lençóis de água, gelo ou neve nas estradas.
  • Evitar circular em vias afetadas pela acumulação de neve.
  • Evitar viagens com crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais em estradas afetadas pela neve.
  • Não circular nessas vias com veículos pesados, especialmente articulados, com reboque ou de tração traseira.
  • Restringir ao máximo deslocações de veículos e peões em zonas potencialmente afetadas pela queda de neve.
  • Evitar atividades junto a linhas de água, sobretudo em locais com histórico de inundações.
  • Nunca atravessar zonas inundadas, para prevenir o arrastamento de pessoas ou veículos.
  • Retirar pessoas, animais, veículos e bens das zonas inundáveis para locais seguros.
  • Acompanhar as previsões meteorológicas e seguir as indicações da Proteção Civil e das forças de segurança.
