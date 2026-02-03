Proteção Civil eleva estado de prontidão para o nível máximo

O comandante nacional de emergência e proteção civil alertou esta terça-feira para a situação meteorológica "muito complexa" prevista para os próximos dias, que obrigou a elevar o estado de prontidão do dispositivo para o nível mais elevado.

"Com base neste quadro meteorológico, o país foi elevado todo para o estado de prontidão especial 4, o mais elevado dos níveis que temos, o que implica 100% da capacidade dos agentes de proteção civil disponível", afirmou Mário Silvestre, numa conferência de imprensa na sede Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Face à situação meteorológica muito complexa que está prevista, o comandante nacional apelou às populações para que tenham em atenção os fenómenos meteorológicos, como chuva e vento forte, agitação marítima com ondas que podem atingir os 11 metros, queda de neve e possibilidade de inundações.

Segundo referiu, tendo em conta os efeitos provocados pela depressão Kristin, estruturas e árvores "poderão sofrer alguma queda", o que faz com que se "continue a ter um problema" nas zonas que foram mais fustigadas pelo vento na última semana.

Mário Silvestre referiu ainda que a queda de neve poderá chegar a uma acumulação de 25 centímetros acima dos 1.600 metros e a 10 a 15 centímetros acima dos 1.000 metros.

"Tudo isso forma um "cocktail´ complexo do ponto de vista da resposta", reconheceu o comandante nacional de emergência e proteção civil, ao salientar que as bacias e albufeiras que estão com níveis mais elevados - e que mais preocupam neste momento - são as dos rios Douro, Vouga, Águeda, Mondego, Lis, Tejo, Sorraia e Sado.

O facto de os solos estarem muito saturados de água faz com que uma saída dos rios dos seus leitos normais possa atingir "velocidades de escoamento superficiais bastante significativas", o que deve constituir mais um alerta para as populações, salientou Mário Silvestre.