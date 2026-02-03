Ouvir
Mau tempo

Proteção Civil eleva estado de prontidão para o nível máximo

03 fev, 2026 - 19:43 • Lusa

Situação meteorológica "muito complexa" nos próximos dias. Comandante nacional da Proteção Civil alerta para o risco de cheias em várias zonas do país.

O comandante nacional de emergência e proteção civil alertou esta terça-feira para a situação meteorológica "muito complexa" prevista para os próximos dias, que obrigou a elevar o estado de prontidão do dispositivo para o nível mais elevado.

"Com base neste quadro meteorológico, o país foi elevado todo para o estado de prontidão especial 4, o mais elevado dos níveis que temos, o que implica 100% da capacidade dos agentes de proteção civil disponível", afirmou Mário Silvestre, numa conferência de imprensa na sede Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Face à situação meteorológica muito complexa que está prevista, o comandante nacional apelou às populações para que tenham em atenção os fenómenos meteorológicos, como chuva e vento forte, agitação marítima com ondas que podem atingir os 11 metros, queda de neve e possibilidade de inundações.

Segundo referiu, tendo em conta os efeitos provocados pela depressão Kristin, estruturas e árvores "poderão sofrer alguma queda", o que faz com que se "continue a ter um problema" nas zonas que foram mais fustigadas pelo vento na última semana.

Mário Silvestre referiu ainda que a queda de neve poderá chegar a uma acumulação de 25 centímetros acima dos 1.600 metros e a 10 a 15 centímetros acima dos 1.000 metros.

"Tudo isso forma um "cocktail´ complexo do ponto de vista da resposta", reconheceu o comandante nacional de emergência e proteção civil, ao salientar que as bacias e albufeiras que estão com níveis mais elevados - e que mais preocupam neste momento - são as dos rios Douro, Vouga, Águeda, Mondego, Lis, Tejo, Sorraia e Sado.

O facto de os solos estarem muito saturados de água faz com que uma saída dos rios dos seus leitos normais possa atingir "velocidades de escoamento superficiais bastante significativas", o que deve constituir mais um alerta para as populações, salientou Mário Silvestre.

Nas aldeias de Ourém, ainda não há luz e a população limpa os estragos sozinha. "Tivemos medo de morrer"

Em comparação com zonas como Leiria ou Soure, os e(...)

Referiu ainda que existe o "risco elevado" de inundações urbanas, porque a precipitação poderá ser bastante forte em cidades como Lisboa, sobretudo, nas zonas historicamente mais afetadas, referiu.

Perante essas previsões, vão continuar os pré-posicionamentos de meios dos agentes da Proteção Civil nas zonas que poderão ser mais atingidas, como no Douro, no Vouga, no Tejo e no Sorraia.

"Aqui será o potencial maior onde teremos de ter um conjunto de forças mais disponíveis", incluindo embarcações, equipamentos de bombagem de alta capacidade e meios de socorrer as populações em caso de necessidade, adiantou o comandante nacional de emergência e proteção civil.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

