Ribeira galga margens em Oeiras

A Ribeira da Laje galgou esta terça-feira à noite as margens em Oeiras, no distrito de Lisboa, e alagou parte do parque municipal na zona de Santo Amaro de Oeiras.

Imagens divulgadas pelas estações de televisão mostram a ribeira com um caudal elevado, após mais um dia de chuva.

A maré vai continuar a subir nas próximas horas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já está no local a cortar estradas e a garantir a segurança dos automobilistas e peões que circulam naquela zona do concelho de Oeiras.

Em declarações à SIC Notícias, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, afirma que o pior pode ser durante a preia-mar, prevista por volta das 4h00 da madrugada.

"Neste momento é uma situação normal quando há chuva intensa. Temos 200 pessoas de prevenção, para além dos bombeiros", sublinhou.

Neste momento, Isaltino Morais está mais preocupado com a Ribeira de Algés. "Se houver transbordo no largo Comandante Augusto Madureira pode haver inundações na baixa de Algés", afirmou.

Portugal continental vai começar a sentir os efeitos de uma nova tempestade (Leonardo) esta terça-feira à noite.

O distrito de Lisboa está em aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil Nacional elevou para nível máximo o estado de prontidão, devido às previsões de agravamento do estado do tempo nos próximos dias.

[notícia atualizada às 23h47 - com declarações de Isaltino Morais]