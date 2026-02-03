Tarifas Trump: Associação Comercial do Porto analisa o impacto e propõe soluções

Portugal poderá vir a perder 370 milhões de euros em exportações num só ano e a eliminar 5 500 postos de trabalho. O cenário é traçado pelo estudo “Alterações Geopolíticas e Guerra Comercial” que avaliou o impacto das tarifas norte americanas na economia portuguesa a curto prazo.

Segundo Óscar Franco, da Faculdade de Economia do Porto – coordenador do estudo - estes são dados que se tornam mais preocupantes se considerarmos os efeitos da guerra comercial com os EUA a longo prazo.

“Pode não ser muito preocupante no curto prazo, mas, sobretudo, e não está aqui [no estudo] o impacto no médio é longo prazo”, ressalvou o, também, diretor da Faculdade de Economia do Porto durante a apresentação do estudo, esta segunda-feira, no Palácio da Bolsa, no Porto.

“Fica percebido que no médio e longo prazo se as tarifas impactarem muito na França, na Espanha, na Alemanha e noutros países da União Europeia vai levar a que comprem menos e, portanto, isso vai impactar muito mais na economia portuguesa”, sublinhou.

Ainda de acordo com o estudo, o impacto global na economia nacional poderá traduzir-se numa quebra superior a 750 milhões de euros. Sendo a região Norte do país a mais afetada – uma vez que representa 40% das exportações nacionais.

Acresce a incerteza que “também tem os seus custos”, alerta o presidente da Associação Comercial do Porto. Nuno Botelho lembra que “muitas decisões da administração norte-americana foram alteradas, suspensas ou revertidas pouco tempo depois de anunciadas”.

“A incerteza gerada por este comportamento constitui, por si só, um custo económico adicional relevante” ao adiar investimentos, travar decisões estratégicas, penalizando o emprego e fragilizando as cadeias de valor, ressalvou o responsável.

“É um custo que não surge de imediato, mas que se acabará por pagar ao longo do tempo”, alertou.

Neste contexto são necessárias, defende Óscar Franco, medidas imediatas do governo que passem por um plano efetivo para a indústria portuguesa – mais atingida pela aplicação das tarifas – e uma reavaliação dos critérios na atribuição de fundos comunitários.

“Eu condicionaria a atribuição dos fundos comunitários aos setores que geram maior valor acrescentado, que são os mais produtivos. Podia ser este o critério”, apontou o coordenador do estudo. “Eu não consigo perceber qual é o critério na atribuição dos fundos comunitários, mas podia haver critérios. E os critérios podiam estar associados a indicadores”.

Na perspetiva do presidente da Associação Business Roundtable Portugal - que representa 43 dos maiores grupos económicos no nosso país - a Europa tem uma palavra importantea dizer na salvaguarda dos países europeus da guerra comercial com os Estados Unidos. Para Carlos Moreira da Silva o primeiro passo deveria ser efetivação mercado único europeu.

O empresário lembra que, segundo um estudo do FMI de 2024, as taxas internas na Europa para a transação de bens são de 47%, “mais do que nos EUA que é de 15%”. Já nos serviços é de 110%. “Ora, isto é autoinfligido. Gostamos de tornar a nossa avida mais difícil”, lamenta Carlos Moreira da Silva defendendo que “temos de ter um mercado único”, caso contrário, “perdemos a nossa capacidade de ter uma política comercial ativa e capaz”.

Rui Henrique Carvalho, outro dos autores do estudo, completa a ideia para defender, também,criação de uma “união europeia de poupanças e investimentos”. Para o docente da Faculdade de Economia do Porto a “construção da chamada União dos Mercados de Capitais” permitia às empresas europeias “aceder a financiamentos em condições mais semelhantes àquelas que outros conseguem, nomeadamente os Estados Unidos, onde grande parte do financiamento das empresas não passa necessariamente pelo financiamento bancário”.

E um dos setores já penalizados com a aplicação de tarifas é o dos vinhos.

O presidente da comissão vitivinícola da região do Dão, Manuel Ribeiro fala de um decréscimo de 10% nas exportações desde o início da imposição das tarifas Trump com sucessivos reajustes de preços.

“Por vezes não se ajusta o preço literalmente, mas faz-se uma oferta para compensar o que, na prática, é um ajuste de preços. É para isso que caminhamos”, apontou o responsável reconhecendo que os EUA continuam a ser um mercado importante para o setor.

“Os norte-americanos são muito importantes porquê são um país muito estável com o qual temos relações há muito tempo com um sistema de distribuição que é muito claro para o importador dos distribuidores retalhistas”.

Além do mais, acrescenta, “é muito difícil mudar de mercados porque implica um trabalho que demora anos e, sobretudo, custa muito dinheiro”. “Portanto, quando os políticos nos dizem e precisamos de diversificar mercados, bem, ótimo. Vocês diversificam o país que nós diversificamos mercados que a coisa deve ser à mesma velocidade”, ironizou.

Quer no setor dos vinhos como no têxtil, os efeitos da aplicação das taxas norte americanas já são visíveis na economia portuguesa. O estudo da Faculdade de Economia do Porto lançado em livro pela Associação Comercial do Porto faz o diagnóstico e propõe respostas para mitigar os efeitos da guerra comercial. Um estudoque o presidente da Associação comercial do Porto, Nuno Botelho vai, agora, apresentar ao Presidente da República, membros do governo, líderes parlamentares e aos deputados portugueses em Bruxelas.