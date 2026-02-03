Ouvir
"Todos os meios estão no terreno": Montenegro alerta para continuação do mau tempo

03 fev, 2026 - 17:46 • Ricardo Vieira

Primeiro-ministro esteve reunido com o Presidente da República, para fazer um ponto de situação da resposta ao temporal dos últimos dias. Luís Montenegro garante que "todos os meios estão envolvidos" e admite "desafio grande" nos próximos dias devido ao agravamento do estado do tempo.

O primeiro-ministro foi recebido esta terça-feira à tarde pelo Presidente da República. No final da reunião, Luís Montenegro declarou que esta semana as previsões meteorológicas apresentam um "desafio grande", sobretudo na quinta-feira e no domingo, e que todos os meios estão no terreno.

"Do ponto de vista meteorológico, estamos perante uma semana que apresenta um desafio grande", afirmou o chefe do Governo.

Numa altura em que a depressão Leonardo está a caminho de Portugal, Luís Montenegro alerta que quinta-feira e domingo serão dias mais difíceis em termos meteorológicos.

"Volto aqui a Belém na próxima quinta-feira, um dia que se perspetiva que seja um dia difícil. Para fazermos uma previsão mais próxima do fim de semana, em particular de domingo, que é um dia em que é previsível que do ponto de vista das chuvas possa haver cheias ou inundações", sublinhou.

O primeiro-ministro garante que estão "empenhados todos os meios disponíveis" no apoio às populações e salientou que a prioridade é restabelecer energia, água e comunicações, além de recuperar casas e empresas e "diminuir o impacto do mau tempo".

"Estão empenhados todos os meios disponíveis, em todos os departamentos do Estado, para acelerar o processo de recuperação e proteger o que está hoje mais frágil dos dias adversos que ainda temos pela frente", afirmou o primeiro-ministro.

Nesta declaração aos jornalistas, sem direito a perguntas, Montenegro adiantou que muito em breve estarão no terreno "equipas com patrocínio do Estado".

"Estamos já a diligenciar, espero mesmo que a partir de hoje haja equipas no terreno com o patrocínio do Estado, através da coordenação das Comissões de coordenação e desenvolvimento regional e com a coordenação também da estrutura de missão que já está em funcionamento, coordenada pelo dr. Paulo Fernandes”, afirmou o primeiro-ministro após uma reunião com o Presidente da República.

"É nossa intenção que todas as decisões que tomamos no domingo possam chegar muito rapidamente, algumas nas próximas horas e dias", salientou.

