Vem aí mais chuva. Depressão Leonardo chega esta terça-feira

03 fev, 2026 - 07:19 • João Malheiro

Há um risco relevante de inundações, cheias rápidas e ainda mais saturação de água nos solos, o que pode potenciar episódios como deslizamentos de terras.

Depois de uma semana muito exigente de mau tempo, com a passagem da Depressão Kristin, Portugal vai voltar a enfrentar muita chuva. Isto porque esta terça-feira deve chegar a solo português a Depressão Leonardo.

Espera-se chuva mais intensa e persistente, mas vento menos forte do que o registado com a Depressão Kristin. Mesmo assim, vai ser forte - com rajadas de 90 a 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Há um risco relevante de inundações, cheias rápidas e ainda mais saturação de água nos solos, o que pode potenciar episódios como deslizamentos de terras. Num dia, poderá chover o equivalente a três dias de chuva típica de inverno.

A tempestade vai evoluir de sul para norte. Nesta altura, a depressão está a formar-se a norte dos Açores e o impacto máximo vai ser sentido já na madrugada de quinta-feira.

A Depressão Leonardo afetar todo o território nacional, mas com maior intensidade no Centro e no Norte de Portugal continental.

