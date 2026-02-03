Vizela envia oito camiões de ajuda para a região Centro após a depressão Kristin

A Câmara Municipal de Vizela enviou esta terça-feira cinco camiões de apoio logístico para a região Centro do país, na sequência dos estragos provocados pela depressão Kristin. Está ainda prevista a saída de mais três viaturas entre esta terça e quarta-feira, num total de oito camiões, numa das maiores operações de ajuda humanitária promovidas a partir da região.

A iniciativa resulta de uma parceria entre o município e várias empresas do concelho e foi articulada com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, bem como com o ator vizelense Diogo Lopes, que se encontra no terreno.

Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Vizela sublinha que se trata de “uma resposta solidária e imediata às populações afetadas, que enfrentam momentos particularmente difíceis”, acrescentando que “Vizela não podia ficar indiferente perante a dimensão dos prejuízos causados por esta intempérie”.

Lonas, telhas, água e materiais essenciais

Os camiões TIR transportam lona impermeável em vários formatos, num total de cerca de 183 mil metros quadrados, destinada à proteção provisória de habitações e infraestruturas danificadas. Seguem ainda revestimentos de piso para cerca de 50 mil metros quadrados, 48 mil litros de água potável, 12 paletes de telhas, num total aproximado de 3.500 unidades, e diversos artigos de têxteis-lar.

“Estamos a enviar materiais essenciais para garantir uma resposta rápida, sobretudo na proteção de casas e equipamentos públicos, ajudando a minimizar os impactos imediatos enquanto decorrem as intervenções de reconstrução”, explica o autarca.

De acordo com o município, a ajuda será encaminhada para dois centros operacionais: um na região Centro, no concelho de Porto de Mós, e outro na região de Lisboa e Vale do Tejo, em Vila Nova da Barquinha.

Empresas locais reforçam resposta solidária

À semelhança do que aconteceu durante a pandemia de Covid-19, o presidente da Câmara destaca o envolvimento do tecido empresarial local. “Esta ação só foi possível graças ao forte espírito de cooperação das empresas vizelenses, que mais uma vez demonstraram o seu compromisso com a responsabilidade social e a solidariedade”, afirmou.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Vizela e as empresas parceiras reforçam o compromisso de cooperação institucional e de solidariedade com as populações afetadas por esta catástrofe natural, realça a autarquia.