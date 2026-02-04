Ouvir
Aplicação portuguesa para detetar burlas através do telefone vence concurso internacional

04 fev, 2026 - 20:50

Com uma aplicação gratuita feita com inteligência artificial, a engenheira quer "parar as burlas e voltar trazer a segurança de volta às famílias". Disponível em princípio ainda este mês, o sistema desliga uma chamada automaticamente se perceber que é enganosa. Não é preciso "fazer absolutamente nada".

Uma nova aplicação que impede e deteta burlas feitas através de chamadas ou mensagens telefónicas foi o projeto português vencedor de um concurso internacional de programação, revelou esta quarta-feira a criadora do aplicativo pensado para a população idosa.

"Eu quero parar as burlas e vou trazer a segurança de volta às famílias", disse a engenheira Rita Barbosa, de 24 anos, à Lusa, vencedora do maior evento de programação com inteligência artificial (IA) da Alemanha, em que cada projeto tem de ser executado em dois dias, e que contou com 450 participantes de 48 países.

Segundo a engenheira, a aplicação tem um agente de inteligência artificial que analisa as chamadas e as mensagens recebidas e caso sejam burlas são eliminadas do telemóvel, ainda antes de serem lidas ou atendidas pelo utilizador.

Rita Barbosa disse também que este agente pode precisar de ouvir a chamada para perceber se é burla, conseguindo identificar em dois segundos se é um crime.

"Assim que [o agente] se aperceber que a chamada é de certeza enganadora, ou seja, é uma burla, desliga a chamada. Nem dá oportunidade para as pessoas" fazerem mais nada, explicou.

Em relação à privacidade dos dados do utilizador, Rita Barbosa disse que as informações que estão no telemóvel não saem do dispositivo, não tendo ninguém acesso a qualquer informação pessoal do utilizador como conversas.

A criadora acrescentou que a aplicação, criada em dois dias, é fácil de usar porque o utilizador não precisa de "fazer absolutamente nada" para funcionar, após instalar o aplicativo.

Rita Barbosa referiu que a aplicação poderá ser instalada em qualquer telemóvel, sendo que está previsto que aplicação "Guardião" esteja pronta para download, sem custos, na plataforma de distribuição digital de aplicativos móveis, Google "Play Store", no final de fevereiro.

Contou que a ideia surgiu após a sua avó ser vítima de burla e perder entre três mil e quatro mil euros.

"[A avó] acabou por parar de usar o telemóvel porque já tinha medo de tudo e de não saber mexer como deve ser [no telemóvel]", disse Rita Barbosa, referindo que a aplicação pode ser usada por qualquer pessoa, mas foi pensada para a população mais velha.

Em Portugal, mais de dois milhões de pessoas têm mais de 65 anos, sendo que poucos conseguem distinguir uma chamada legítima de uma burla, segundo o documento técnico da aplicação "Guardião" a que Lusa teve acesso.

"Em vez de ensinar os idosos a desconfiar, criámos algo que desconfia por eles", refere o documento.

Rita Barbosa, licenciada em Engenharia informática na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e mestranda em Inteligência Artificial na Universidade Técnica de Hamburgo, ganhou 70.000 dólares (cerca de 59.330 euros) em prémios, créditos e planos, conquistando o primeiro lugar no maior evento de programação IA, "Hackathon de IA (Inteligência Artificial) da Europa", na edição de janeiro de 2026.

