Aplicação portuguesa para detetar burlas através do telefone vence concurso internacional

Uma nova aplicação que impede e deteta burlas feitas através de chamadas ou mensagens telefónicas foi o projeto português vencedor de um concurso internacional de programação, revelou esta quarta-feira a criadora do aplicativo pensado para a população idosa.

"Eu quero parar as burlas e vou trazer a segurança de volta às famílias", disse a engenheira Rita Barbosa, de 24 anos, à Lusa, vencedora do maior evento de programação com inteligência artificial (IA) da Alemanha, em que cada projeto tem de ser executado em dois dias, e que contou com 450 participantes de 48 países.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a engenheira, a aplicação tem um agente de inteligência artificial que analisa as chamadas e as mensagens recebidas e caso sejam burlas são eliminadas do telemóvel, ainda antes de serem lidas ou atendidas pelo utilizador.

Rita Barbosa disse também que este agente pode precisar de ouvir a chamada para perceber se é burla, conseguindo identificar em dois segundos se é um crime.

"Assim que [o agente] se aperceber que a chamada é de certeza enganadora, ou seja, é uma burla, desliga a chamada. Nem dá oportunidade para as pessoas" fazerem mais nada, explicou.

Em relação à privacidade dos dados do utilizador, Rita Barbosa disse que as informações que estão no telemóvel não saem do dispositivo, não tendo ninguém acesso a qualquer informação pessoal do utilizador como conversas.