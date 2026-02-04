Ouvir
Presidenciais 2026

CNE prevê eleições presidenciais com normalidade, mas alerta para alterações pontuais de mesas de voto

04 fev, 2026 - 16:42 • Olímpia Mairos

Lei admite não realização do voto em algumas secções em caso de calamidade, mas CNE diz não haver qualquer cenário previsto.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) prevê que a segunda volta das eleições presidenciais se realize com normalidade no próximo domingo, em todo o país. Ainda assim, devido às condições meteorológicas adversas previstas para os próximos dias, há já registo de alterações pontuais em algumas mesas de voto.

“Todas as informações que a Comissão Nacional de Eleições tem prevê que no domingo, em todo o país, vamos ter a segunda volta da eleição para o Presidente da República”, diz à Renascença André Wemans, porta-voz da CNE.

Segundo o responsável, algumas instalações inicialmente previstas para funcionar como mesas de voto perderam as condições necessárias, obrigando a mudanças de local.

“Neste momento, as informações que a Comissão Nacional de Eleições tem há já a assinalar algumas alterações de mesas de voto”, explica.

Perante esta situação, a CNE recomenda que os eleitores confirmem previamente onde devem votar. “A Comissão recomenda aos eleitores para verificarem no próprio dia, antes de se dirigirem às mesas de voto, quando é que será a sua respetiva mesa de voto. Poderá ser no mesmo local, poderá ter sofrido alterações”, sublinha.

Parte dessa informação já se encontra disponível no Portal do Eleitor. No próprio dia, os eleitores podem ainda obter esclarecimentos através de uma mensagem de texto para o número 3838, indicando o número de identificação civil e a data de nascimento, ou através do site www.recenseamento.pt. “Temos a informação de alguns casos pontuais onde houve estas alterações”, acrescenta.

Com a previsão de chuva intensa para os próximos dias, André Wemans admite que possam surgir novas situações e reforça o apelo à verificação antecipada antes da deslocação às urnas.

Questionado sobre a possibilidade de adiamento do ato eleitoral em algumas localidades, o porta-voz esclarece que a lei não prevê o adiamento geral de eleições. Ainda assim, admite exceções muito específicas. “O que a lei prevê é que um município, considerando as condições e se houver uma situação de calamidade na sua área, pode determinar que algumas secções de voto não tenham condições para realizar o ato eleitoral nesse dia”, explica.

Nesses casos, a votação nessas secções realiza-se sete dias depois, no domingo seguinte.

André Wemans garante, no entanto, que, neste momento, não existe qualquer indicação de que tal venha a acontecer.

“Não tem a Comissão Nacional de Eleições nenhuma informação de estar prevista ou pensada uma situação destas em nenhum dos concelhos do país”, completa.

