Costa da Caparica: Evacuação devido ao risco de derrocada de arriba

Várias pessoas foram esta quarta-feira retiradas de casa devido ao risco de derrocada de uma arriba na Costa da Caparica, indica a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros.



“Aqui na zona da Costa da Caparica, São João e Santo António é onde tem havido os maiores deslizamentos de terras, felizmente, sem danos de maior. As pessoas foram todas convidadas a sair. Felizmente, muitas destas casas são segundas habitações, à partida muita gente não estava cá, mas houve pessoas que foram retiradas, embora não precisassem de ser realojadas pela câmara”, afirmou a autarca, em conferência de imprensa.

Inês de Medeiros, que fez um ponto de situação dos efeitos do mau tempo naquele concelho do distrito de Setúbal, considera que o Governo tem de se envolver na consolidação das arribas.



“Já fizemos um estudo técnico, mas aquela arriba é paisagem protegida, não é consolidável. Há muito tempo que Almada diz que é preciso um estudo, o Governo tem de se envolver nesta questão das nossas arribas”, apela a presidente da Câmara de Almada.

Além da evacuação na zona mais problemática da arriba na Costa da Caparica, 22 idosos foram retirados do lar de idosos Santa Rita de Cássia, na Charneca da Caparica, após um muro da moradia vizinha ter ruído.

Perante o agravamento do estado do tempo, a Câmara de Almada decidiu encerrar o ⁠Parque Urbano da Costa da Caparica e proibir o acesso ao paredão.