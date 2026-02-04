Depressão Kristin: Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta

A passagem da depressão Kristin por Portugal levou a Força Aérea Portuguesa a reforçar significativamente o dispositivo de apoio às populações afetadas, duplicando os meios de alerta face ao habitual, segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira.

No âmbito das operações aéreas e terrestres, estão empenhados dois helicópteros AW119 Koala. De acordo com a Força Aérea, um dos meios está dedicado “à monitorização das zonas mais afetadas”, em apoio à E-Redes e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, enquanto o outro se encontra vocacionado para “a vigilância e deteção de cheias”.

Em coordenação com a Marinha Portuguesa, uma tripulação da Esquadra 552 da Força Aérea, acompanhada por fuzileiros, realizou esta terça-feira um sobrevoo de reconhecimento visual na zona envolvente ao Rio Vouga, entre a Ria de Aveiro e a barragem de Ermida.

Segundo o comunicado, esta missão conjunta permitiu “recolher informação crítica sobre áreas densamente afetadas por cheias e em situação de perigo”, reforçando “a capacidade de resposta integrada das Forças Armadas no apoio às autoridades civis e às populações”.

No terreno, a Base Aérea N.º 5, em Monte Real, Leiria, mantém a distribuição de refeições e disponibiliza “banhos quentes e carregamento de telemóveis”, além de outros apoios solicitados pelos cidadãos, tanto presencialmente como através das redes sociais da Força Aérea.

O comunicado refere ainda que a Força Aérea continua a prestar apoio “na cedência e aplicação de lonas, na disponibilização de geradores e na remoção de destroços das vias públicas”.

Paralelamente, o Centro de Operações Espaciais da Força Aérea intensificou “a recolha e análise de informação espacial”, que, em conjunto com as imagens recolhidas pelas aeronaves, está a apoiar “as operações de resposta imediata e as ações de recuperação após os efeitos da depressão Kristin”.