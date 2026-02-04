Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Depressão Kristin: Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta

04 fev, 2026 - 14:28 • Olímpia Mairos

Helicópteros, meios terrestres e apoio logístico estão a ser usados no acompanhamento das cheias e no auxílio às populações afetadas.

A+ / A-
Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta. Foto: Força Aérea
Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta. Foto: Força Aérea
Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta. Foto: Força Aérea
Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta. Foto: Força Aérea
Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta. Foto: Força Aérea
Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta. Foto: Força Aérea
Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta. Foto: Força Aérea
Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta. Foto: Força Aérea
Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta. Foto: Força Aérea
Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta. Foto: Força Aérea
Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta. Foto: Força Aérea
Força Aérea reforça apoio às populações e duplica dispositivo de alerta. Foto: Força Aérea

A passagem da depressão Kristin por Portugal levou a Força Aérea Portuguesa a reforçar significativamente o dispositivo de apoio às populações afetadas, duplicando os meios de alerta face ao habitual, segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No âmbito das operações aéreas e terrestres, estão empenhados dois helicópteros AW119 Koala. De acordo com a Força Aérea, um dos meios está dedicado “à monitorização das zonas mais afetadas”, em apoio à E-Redes e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, enquanto o outro se encontra vocacionado para “a vigilância e deteção de cheias”.

Em coordenação com a Marinha Portuguesa, uma tripulação da Esquadra 552 da Força Aérea, acompanhada por fuzileiros, realizou esta terça-feira um sobrevoo de reconhecimento visual na zona envolvente ao Rio Vouga, entre a Ria de Aveiro e a barragem de Ermida.

Segundo o comunicado, esta missão conjunta permitiu “recolher informação crítica sobre áreas densamente afetadas por cheias e em situação de perigo”, reforçando “a capacidade de resposta integrada das Forças Armadas no apoio às autoridades civis e às populações”.

No terreno, a Base Aérea N.º 5, em Monte Real, Leiria, mantém a distribuição de refeições e disponibiliza “banhos quentes e carregamento de telemóveis”, além de outros apoios solicitados pelos cidadãos, tanto presencialmente como através das redes sociais da Força Aérea.

O comunicado refere ainda que a Força Aérea continua a prestar apoio “na cedência e aplicação de lonas, na disponibilização de geradores e na remoção de destroços das vias públicas”.

Paralelamente, o Centro de Operações Espaciais da Força Aérea intensificou “a recolha e análise de informação espacial”, que, em conjunto com as imagens recolhidas pelas aeronaves, está a apoiar “as operações de resposta imediata e as ações de recuperação após os efeitos da depressão Kristin”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 04 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias