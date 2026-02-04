Ouvir
Rita Valadas

Depressão Kristin. Presidente da Cáritas fala em "situação dramática" uma semana depois

04 fev, 2026 - 09:30 • Sérgio Costa , João Malheiro

Rita Valadas avisa que "as fragilidades dos territórios são aumentadas com qualquer intempérie que exista".

Depressão Kristin. Presidente da Cáritas fala em "situação dramática" uma semana depois
Ouça as declarações de Rita Valadas

A presidente da Cáritas Portuguesa fala numa "situação dramática" nos terrenos mais afetados pela depressão Kristin, uma semana depois do impacto da tempestade no país.

À Renascença, Rita Valadas diz que é "muito difícil" fazer um levantamento dos danos deixados em concelhos como Leiria, Pombal e Coimbra, até porque não se consegue "chegar a tudo" o que precisa de ajuda.

"Não há nada que se faça sem rede neste momento. A situação é extraordinariamente difícil, neste momento", sublinha.

Começa esta quarta-feira o período de maior impacto de outra tempestade - a depressão Leonardo - e a presidente da Cáritas avisa que "as fragilidades dos territórios são aumentadas com qualquer intempérie que exista".

A Cáritas Portuguesa está a ir "território a território", já que cada local tem necessidades específicas.

"Ontem, era uma realidade. Amanhã já é outra", acrescenta.

Rita Valadas explica, ainda, que é possível fazer uma doação no site da Cáritas, para a conta de emergência nacional.

