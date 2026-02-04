Depressão Kristin. Presidente da Cáritas fala em "situação dramática" uma semana depois

A presidente da Cáritas Portuguesa fala numa "situação dramática" nos terrenos mais afetados pela depressão Kristin, uma semana depois do impacto da tempestade no país.

À Renascença, Rita Valadas diz que é "muito difícil" fazer um levantamento dos danos deixados em concelhos como Leiria, Pombal e Coimbra, até porque não se consegue "chegar a tudo" o que precisa de ajuda.

"Não há nada que se faça sem rede neste momento. A situação é extraordinariamente difícil, neste momento", sublinha.

Começa esta quarta-feira o período de maior impacto de outra tempestade - a depressão Leonardo - e a presidente da Cáritas avisa que "as fragilidades dos territórios são aumentadas com qualquer intempérie que exista".

A Cáritas Portuguesa está a ir "território a território", já que cada local tem necessidades específicas.

"Ontem, era uma realidade. Amanhã já é outra", acrescenta.

Rita Valadas explica, ainda, que é possível fazer uma doação no site da Cáritas, para a conta de emergência nacional.