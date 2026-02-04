Detido por tentativa de homicídio de agente da PSP no aeroporto do Porto

Um homem de 63 anos foi detido pela Polícia Judiciária por tentativa de homicídio de um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

Em comunicado, a PJ explica que, através da Diretoria do Norte, “identificou e deteve, ontem, um homem pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e de um crime de resistência e coação sobre funcionário, sendo vítima um agente da Polícia de Segurança Pública”.

Os factos ocorreram na manhã de terça-feira, quando o agente da PSP, no exercício das suas funções, abordou o condutor de uma viatura particular que “de forma reiterada, se dedicava à angariação e transporte de passageiros sem ter licença para o efeito” na zona do aeroporto.

Segundo a Polícia Judiciária, no momento da abordagem, o suspeito — que transportava uma passageira no banco da frente — “abalroou o agente que se agarrou ao capot da viatura para evitar ser atropelado e projetado”. O agente terá percorrido “várias dezenas de metros nessa posição até cair”.

A PJ refere ainda que, com a “estreita colaboração da PSP”, foi possível localizar a viatura e o suspeito, que foram sujeitos a diligências processuais.

O agente da PSP foi transportado para uma unidade hospitalar, onde recebeu tratamento médico. De acordo com o comunicado, “apenas não sofreu ferimentos mais graves face ao instinto e agilidade demonstrados”.

O detido é um motorista de táxi reformado e será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.