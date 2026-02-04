Ouvir
Depressão Leonardo

Evacuações em Grândola. "A água está a subir muito rapidamente"

04 fev, 2026 - 09:27 • André Rodrigues

Autarca confirma várias estradas inundadas no concelho. Aldeia do Lousal está praticamente isolada. Proteção Civil regista 121 ocorrências entre as 00h00 e as 07h00.

O presidente da Câmara Municipal de Grândola confirma que já está a ser necessário fazer “evacuações preventivas” nas zonas ribeirinhas do rio Sado, nas proximidades da vila.

“Foram poucas pessoas, mas vamos ter de proceder a novas evacuações na zona das Hortas e também em Vale Gamito, muito perto do nó de Grândola Norte da A2”, confirma à Renascença Luís Vital Alexandre.

“Vamos começar a percorrer toda esta zona com viaturas dos bombeiros e da Proteção Civil, para proceder a evacuações”, acrescenta o autarca, esclarecendo que “a zona é muito plana e a água está a subir muito rapidamente”.

Aldeia do Lousal isolada

Por causa da subida das águas do rio Sado, nesta altura, estão encerradas várias estradas do concelho: “a nacional 261-2, em Grândola e Melides, que está completamente submersa; o acesso à aldeia do Lousal, porque a ribeira está a passar por cima da ponte e a aldeia está praticamente isolada; há, ainda, inundações parciais no IC1, entre o nó Grândola Norte e a vila”.

Cheias agravaram-se em Alcácer do Sal

Entretanto, em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal,o nível das cheias "já ultrapassou 1,20 metros", disse à Lusa o comandante sub-regional da proteção civil, realçando que "a situação agravou-se".

"O nível de cheia já ultrapassou 1,20 metros e prevê-se um agravamento das condições meteorológicas, a continuação da precipitação e do vento", disse o comandante sub-regional de Emergência e proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio.

Além disso, acrescentou, "as barragens continuam a descarregar", com essa água a chegar ao Rio Sado que "banha" a cidade de Alcácer do Sal.

"A situação agravou-se. Tivemos a maré cheia por volta das 05h00 e a próxima será às 18h00", relatou.

Tiago Bugio indicou que "a avenida está inundada e ruas adjacentes e diversas ruas estão cortadas ao trânsito".

O comandante destacou que hoje também a Estrada nacional 253 (EN253) que faz a ligação entre Alcácer do Sal e Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, encontra-se fechada à circulação rodoviária.

Além disso, tal como nos últimos dias, os acessos às localidades de Santa Catarina, São Romão, Arez e Casebres estão cortados ao trânsito, mas estas povoações têm ligações a municípios vizinhos, enquanto Vale do Guizo, cujo acesso também está cortado, "está isolado".

Perante as condições meteorológicas previstas, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral deixou um apelo à população.

121 ocorrências entre as 00h00 e as 07h00

Às primeiras horas desta manhã, a região do Litoral Alentejano era a primeira a ser atingida pelos efeitos da depressão Leonardo, com chuva e ventos fortes, mas, até ao momento, sem registo de ocorrências graves.

A nível nacional, entre e as 00h00 e as 07h00, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou 121 ocorrências: “maioritariamente quedas de árvore, inundações e deslizamentos de terra, sendo que a sub-região onde houve maior incidência de ocorrências foi a da Grande Lisboa, seguida da Península de Setúbal e região de Leiria”, especifica o comandante Rui Oliveira.

Para as próximas horas, a principal preocupação é a intensificação do vento, sobretudo na região de Leiria onde há fragilidades em várias infraestruturas.

Por isso, o comandante Rui Oliveira recomenda às populações para que se aproximem dessas infraestruturas fragilizadas “apenas se necessário e, se tiverem de o fazer, que o façam com a máxima precaução, fazendo uma boa avaliação para garantir se a estrutura está ou não em condições de poder ser trabalhada”.

Saiba Mais
