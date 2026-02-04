Evacuações em Grândola. "A água está a subir muito rapidamente"

O presidente da Câmara Municipal de Grândola confirma que já está a ser necessário fazer “evacuações preventivas” nas zonas ribeirinhas do rio Sado, nas proximidades da vila. “Foram poucas pessoas, mas vamos ter de proceder a novas evacuações na zona das Hortas e também em Vale Gamito, muito perto do nó de Grândola Norte da A2”, confirma à Renascença Luís Vital Alexandre. “Vamos começar a percorrer toda esta zona com viaturas dos bombeiros e da Proteção Civil, para proceder a evacuações”, acrescenta o autarca, esclarecendo que “a zona é muito plana e a água está a subir muito rapidamente”. Aldeia do Lousal isolada Por causa da subida das águas do rio Sado, nesta altura, estão encerradas várias estradas do concelho: “a nacional 261-2, em Grândola e Melides, que está completamente submersa; o acesso à aldeia do Lousal, porque a ribeira está a passar por cima da ponte e a aldeia está praticamente isolada; há, ainda, inundações parciais no IC1, entre o nó Grândola Norte e a vila”.

Cheias agravaram-se em Alcácer do Sal Entretanto, em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal,o nível das cheias "já ultrapassou 1,20 metros", disse à Lusa o comandante sub-regional da proteção civil, realçando que "a situação agravou-se". "O nível de cheia já ultrapassou 1,20 metros e prevê-se um agravamento das condições meteorológicas, a continuação da precipitação e do vento", disse o comandante sub-regional de Emergência e proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio. Além disso, acrescentou, "as barragens continuam a descarregar", com essa água a chegar ao Rio Sado que "banha" a cidade de Alcácer do Sal. "A situação agravou-se. Tivemos a maré cheia por volta das 05h00 e a próxima será às 18h00", relatou. Tiago Bugio indicou que "a avenida está inundada e ruas adjacentes e diversas ruas estão cortadas ao trânsito". O comandante destacou que hoje também a Estrada nacional 253 (EN253) que faz a ligação entre Alcácer do Sal e Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, encontra-se fechada à circulação rodoviária. Além disso, tal como nos últimos dias, os acessos às localidades de Santa Catarina, São Romão, Arez e Casebres estão cortados ao trânsito, mas estas povoações têm ligações a municípios vizinhos, enquanto Vale do Guizo, cujo acesso também está cortado, "está isolado". Perante as condições meteorológicas previstas, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral deixou um apelo à população.