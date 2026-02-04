Evacuações em Grândola. "A água está a subir muito rapidamente"

04 fev, 2026 - 09:27 • André Rodrigues
O presidente da Câmara Municipal de Grândola confirma que já está a ser necessário fazer “evacuações preventivas” nas zonas ribeirinhas do rio Sado, nas proximidades da vila.
“Foram poucas pessoas, mas vamos ter de proceder a novas evacuações na zona das Hortas e também em Vale Gamito, muito perto do nó de Grândola Norte da A2”, confirma à Renascença Luís Vital Alexandre.
“Vamos começar a percorrer toda esta zona com viaturas dos bombeiros e da Proteção Civil, para proceder a evacuações”, acrescenta o autarca, esclarecendo que “a zona é muito plana e a água está a subir muito rapidamente”.
Por causa da subida das águas do rio Sado, nesta altura, estão encerradas várias estradas do concelho: “a nacional 261-2, em Grândola e Melides, que está completamente submersa; o acesso à aldeia do Lousal, porque a ribeira está a passar por cima da ponte e a aldeia está praticamente isolada; há, ainda, inundações parciais no IC1, entre o nó Grândola Norte e a vila”.
Mau tempo
Às primeiras horas desta manhã, a região do Litoral Alentejano era a primeira a ser atingida pelos efeitos da depressão Leonardo, com chuva e ventos fortes, mas, até ao momento, sem registo de ocorrências graves.
A nível nacional, entre e as 00h00 e as 07h00, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou 121 ocorrências: “maioritariamente quedas de árvore, inundações e deslizamentos de terra, sendo que a sub-região onde houve maior incidência de ocorrências foi a da Grande Lisboa, seguida da Península de Setúbal e região de Leiria”, especifica o comandante Rui Oliveira.
Para as próximas horas, a principal preocupação é a intensificação do vento, sobretudo na região de Leiria onde há fragilidades em várias infraestruturas.
Por isso, o comandante Rui Oliveira recomenda às populações para que se aproximem dessas infraestruturas fragilizadas “apenas se necessário e, se tiverem de o fazer, que o façam com a máxima precaução, fazendo uma boa avaliação para garantir se a estrutura está ou não em condições de poder ser trabalhada”.