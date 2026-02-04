Evacuações em Grândola. "A água está a subir muito rapidamente"

O presidente da Câmara Municipal de Grândola confirma que já está a ser necessário fazer “evacuações preventivas” nas zonas ribeirinhas do rio Sado, nas proximidades da vila.

“Foram poucas pessoas, mas vamos ter de proceder a novas evacuações na zona das Hortas e também em Vale Gamito, muito perto do nó de Grândola Norte da A2”, confirma à Renascença Luís Vital Alexandre.

“Vamos começar a percorrer toda esta zona com viaturas dos bombeiros e da Proteção Civil, para proceder a evacuações”, acrescenta o autarca, esclarecendo que “a zona é muito plana e a água está a subir muito rapidamente”.

Aldeia do Lousal isolada

Por causa da subida das águas do rio Sado, nesta altura, estão encerradas várias estradas do concelho: “a nacional 261-2, em Grândola e Melides, que está completamente submersa; o acesso à aldeia do Lousal, porque a ribeira está a passar por cima da ponte e a aldeia está praticamente isolada; há, ainda, inundações parciais no IC1, entre o nó Grândola Norte e a vila”.