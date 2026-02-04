Ouvir
Mau tempo

Governo disponibiliza 40 milhões de euros para apoiar agricultores afetados pela depressão Kristin

04 fev, 2026 - 15:49 • Olímpia Mairos

Apoio não reembolsável cobre até 100% das despesas elegíveis e destina-se às explorações agrícolas afetadas.

O Ministério da Agricultura e Mar vai disponibilizar 40 milhões de euros para apoiar os agricultores afetados pela passagem da depressão Kristin, através de um apoio não reembolsável destinado ao restabelecimento do potencial produtivo das explorações agrícolas atingidas.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o ministério esclarece que o montante global do apoio assume a forma de subvenção não reembolsável e se destina às explorações localizadas nos concelhos identificados nas Resoluções do Conselho de Ministros já publicadas.

São elegíveis as explorações agrícolas que tenham sofrido danos superiores a 30% do seu potencial produtivo, com investimentos enquadrados entre cinco mil e 400 mil euros. O apoio será concedido de forma diferenciada, consoante o valor do investimento e a existência de seguro agrícola.

De acordo com o comunicado, o financiamento cobre 100% da despesa elegível até 10 mil euros. Para valores superiores, o apoio será de 80% da despesa elegível para beneficiários com seguro agrícola no âmbito do Sistema de Seguros Agrícolas, e de 50% para agricultores sem seguro.

As candidaturas devem ser submetidas através de formulário eletrónico disponível no portal do PEPAC no Continente, sendo consideradas elegíveis as despesas realizadas a partir da data da ocorrência do fenómeno climatérico. Estes apoios estão, no entanto, dependentes de verificação e confirmação dos prejuízos pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) territorialmente competentes.

O ministro da Agricultura e Mar garante um acompanhamento próximo dos agricultores afetados.

Ninguém vai ficar sozinho. As CCDR estão disponíveis para prestar todo o apoio localmente e garantir que os agricultores conseguem obter esta ajuda”, afirma, sublinhando que o Governo “reafirma o seu compromisso de resposta rápida e eficaz às situações de calamidade natural, apoiando os agricultores na recuperação do seu potencial produtivo e na resiliência do setor agrícola face aos efeitos das alterações climáticas”.

No mesmo comunicado, o ministério dá ainda conta da publicação do Despacho n.º 1218/2026, de 3 de fevereiro, que concede apoio ao restabelecimento do potencial produtivo das explorações afetadas pela depressão Cláudia, com um montante global disponível de 3,15 milhões de euros.

