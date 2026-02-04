Governo disponibiliza 40 milhões de euros para apoiar agricultores afetados pela depressão Kristin

O Ministério da Agricultura e Mar vai disponibilizar 40 milhões de euros para apoiar os agricultores afetados pela passagem da depressão Kristin, através de um apoio não reembolsável destinado ao restabelecimento do potencial produtivo das explorações agrícolas atingidas.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o ministério esclarece que o montante global do apoio assume a forma de subvenção não reembolsável e se destina às explorações localizadas nos concelhos identificados nas Resoluções do Conselho de Ministros já publicadas.

São elegíveis as explorações agrícolas que tenham sofrido danos superiores a 30% do seu potencial produtivo, com investimentos enquadrados entre cinco mil e 400 mil euros. O apoio será concedido de forma diferenciada, consoante o valor do investimento e a existência de seguro agrícola.

De acordo com o comunicado, o financiamento cobre 100% da despesa elegível até 10 mil euros. Para valores superiores, o apoio será de 80% da despesa elegível para beneficiários com seguro agrícola no âmbito do Sistema de Seguros Agrícolas, e de 50% para agricultores sem seguro.