"Há 200 disponíveis." Vinte freguesias vão ter geradores de grande potência

Dentro de "um ou dois dias" 20 freguesias que ainda não têm energia nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin vão dispor de um gerador de grande potência para assegurar as infraestruturas críticas. A ministra do Ambiente e Energia garantiu que existem 200 geradores disponíveis.

Numa visita a trabalhos na linha de alta tensão que liga Batalha a Andrinos, Leiria, a responsável pelas pastas do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, elogiou o trabalho que está a ser feito pelas equipas no terreno, uma semana depois da tempestade, numa altura em que há mais de 80 mil clientes sem eletricidade na totalidade das zonas afetadas.

"O sistema elétrico é do ponto de vista técnico e de engenharia complexo. É um trabalho que requer pessoas muito capacitadas e são milhares de postes e quilómetros de linhas que têm de ser recuperadas", sublinhou.

A governante salientou que o trabalho nas zonas mais afetadas, como o distrito de Leiria, "é de reconstrução do sistema elétrico, que ficou destruído".

A ministra do Ambiente e Energia garantiu que existem 200 geradores disponíveis, além dos 300 já em funcionamento, que obrigam a uma logística difícil, mas que vão sendo instalados em articulação com as autarquias que os solicitam.

"A E-Redes tem cumprido as suas promessas. Prometeu que tinha 80% dos clientes com eletricidade ao fim de cinco dias e cumpriu. Temos agora uma nova meta de 85% para sábado", realçou.

Para Maria da Graça Carvalho, "tanto ao nível dos geradores como do restabelecimento das redes de energia está a ser feito um trabalho impressionante, embora saiba que cada caso [sem energia] é um caso dramático".

"Estamos a fazer e a pedir à E-redes que façam o máximo possível e estão a fazer o máximo possível", frisou a governante, elogiando o trabalho realizados em "péssimas condições com chuva e vento, com muitas dificuldades".

Um total de 83 mil clientes da E-Redes continuava sem abastecimento elétrico pelas 12h00 de quarta-feira, 81 mil dos quais nas zonas mais atingidas pela depressão Kristin, revelou a empresa.