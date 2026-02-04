Liga Portuguesa Contra o Cancro atribui 16 bolsas a jovens investigadores e aposta na inovação no rastreio da mama

A Liga Portuguesa Contra o Cancro vai assinalar o Dia Mundial do Cancro com a entrega de 16 bolsas de investigação a jovens investigadores, numa aposta clara no futuro da investigação oncológica em Portugal e na retenção de talento científico no país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações à Renascença, o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro explica que este apoio faz parte de uma estratégia continuada da instituição.

“É uma política da Liga, nomeadamente deste Núcleo do Norte, apoiar jovens investigadores que, sem dúvida alguma, vão representar o futuro do conhecimento oncológico em Portugal”, sublinha.

Segundo o responsável, o objetivo passa por criar condições para que estes investigadores não sejam obrigados a sair do país.

“Vamos tentar que os jovens investigadores não saiam de Portugal para irem para o estrangeiro trabalhar em investigação (…) e também impedir que acabem por ir para outros empregos”, afirma, rejeitando que esteja em causa falta de capacidade científica.

A aposta na investigação é vista como essencial para o progresso da oncologia.

“Através do trabalho destes investigadores podem surgir descobertas terapêuticas que conduzam a melhores tratamentos, melhores taxas de sobrevivência e mais qualidade de vida”, acrescenta, salientando que os benefícios podem ter impacto internacional.

Projeto LigAções quer aproximar ciência, profissionais e comunidade

No mesmo contexto, a Liga vai apresentar o projeto LigAções, uma nova plataforma editorial dedicada à humanização dos cuidados de saúde em oncologia.

“O LigAções nasce para cruzar a ciência, a experiência, o testemunho e a cidadania”, explica o presidente. O objetivo passa por “desdramatizar, esclarecer, aprofundar e, sobretudo, aproximar”, ligando o conhecimento à ação, os profissionais à comunidade e a investigação à vida real.

Segundo o responsável, trata-se de um conjunto de ações focadas na sensibilização, aprendizagem e promoção da ligação entre profissionais de saúde e a comunidade, colocando o doente e as famílias no centro do processo.

Tomossíntese mamária vai transformar o rastreio do cancro da mama

Outra das grandes novidades prende-se com o rastreio do cancro da mama. Nos próximos dois anos, Portugal vai avançar com a implementação da tomossíntese mamária, uma técnica que substituirá gradualmente a mamografia tradicional.

“É uma técnica que permite obter imagens tridimensionais, com cortes de milímetro a milímetro, o que aumenta a sensibilidade no diagnóstico, sem aumentar a radiação”, explica.

Este avanço implica um investimento de cerca de 15 milhões de euros e uma reestruturação profunda do programa de rastreio, incluindo mais unidades móveis, atualização dos equipamentos fixos e reforço das ligações aos centros de dados.

Portugal tornar-se-á “o primeiro país da Europa a implementar um programa nacional de rastreio do cancro da mama de base populacional com tomossíntese mamária como exame primário”, destaca o responsável.

A tecnologia será introduzida de forma gradual, com implementação total prevista dentro de dois anos. O rastreio passa agora a abranger mulheres dos 45 aos 74 anos, alargando a faixa etária anteriormente limitada dos 50 aos 70 anos.

Prevenção exige compromisso coletivo

A concluir, o presidente da Liga deixa uma mensagem clara: “Esta data não é apenas uma efeméride. Traduz-se numa exigência às instituições, aos decisores políticos e a cada um de nós”.

“Todos juntos podemos fazer prevenção, e a prevenção é fundamental para melhorar a resposta ao cancro”, conclui.