Mau tempo

Linha do Norte: Comboios longo curso suspensos devido a inundações

04 fev, 2026 - 21:54 • Lusa

A suspensão deve-se a inundações na estação de Alfarelos, concelho de Soure, distrito de Coimbra. Os serviços urbanos de Coimbra serão suspensos e os regionais entre Entroncamento e Coimbra B só circularão entre Entroncamento e Soure.

O serviço na Linha do Norte (longo curso) está suspenso desde as 20h00 desta quarta-feira devido a inundações na estação de Alfarelos, situação que afeta também a Linha da Beira Alta e o Ramal de Alfarelos, adiantou a CP.

A suspensão deve-se a inundações na estação de Alfarelos, concelho de Soure, distrito de Coimbra.

A CP - Comboios de Portugal indicou também, na atualização das 19h30, que os serviços urbanos de Coimbra serão suspensos e os regionais entre Entroncamento e Coimbra B só circularão entre Entroncamento e Soure.

Continua ainda suspensa a circulação ferroviária na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, na Linha do Oeste e na Linha do Sul, com a circulação suspensa entre Ermidas do Sado e Grândola, realizando-se transbordo rodoviário ao serviço de longo curso.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

