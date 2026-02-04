Marcelo e a resposta ao mau tempo: "Falta de clareza custou muito a determinados Governos"

Sobre os apoios já aprovados pelo Governo, Marcelo Rebelo de Sousa considera que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, fez bem em não se comprometer com um prazo, mas defende que as ajudas financeiras devem chegar dentro de dias.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou um alerta: “Já aconteceu em muitos casos que a falta de clareza custou muito a determinados Governos”.

“Não é para dizer que o Governo esteve melhor ou pior. Há coisas em que esteve melhor e outras pior. A explicação às pessoas, em muitos casos, não correu bem . Eu estou a explicar que se aprendeu e se aprende, sempre, nas várias calamidades em matéria de esclarecimento.”

O chefe do Estado recusou comentar declarações específicas de ministros, mas afirmou que nem tudo foi positivo na estratégia de comunicação do executivo.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta quarta-feira à noite o concelho de Ourém, um dos mais fustigados pelo mau tempo dos últimos dias.

O Presidente da República considera que os esclarecimentos do Governo sobre o temporal dos últimos dias nem sempre correram bem.

As primeiras medidas foram tomadas apenas vários dias depois da tempestade Kristin. O Presidente da República assume que não foi o timing ideal, mas considera que essa não é a questão mais relevante.

“O que me preocupada agora não foi o tempo que demorou a tomar as medidas, se as medidas forem todas aplicadas e bem aplicadas. Vierem do papel à prática. Não é propriamente um atraso brutal, é um atraso da vida das pessoas. Isso é. O ideal era que a resposta fosse um dia depois, dois dias depois, três dias depois.”

Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar, quarta-feira de manhã, o concelho de Pedrógão Grande, também afetado pelo mau tempo. O Presidente considera que se aprendeu alguma coisa com os incêndios de 2017, mas avisa que a prevenção voltou a falhar.

Sobre a reunião desta terça-feira com o primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa diz concordar com Luís Montenegro na leitura sobre a gravidade da situação e a resposta necessária a dar. Adianta ainda que ambos estão de acordo na necessidade de usar fundos do PRR para a reconstrução das zonas mais afetadas.

Quanto à resposta no terreno, Marcelo Rebelo de Sousa diz compreender a posição do Governo, mas pede ao executivo para continuar a avaliar a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

O tempo vai voltar a piorar nas próximas horas, especialmente na quinta-feira durante o dia e no sábado. Marcelo Rebelo de Sousa pede cautela à população.