Mau tempo: Câmara de Lisboa apela a que se evitem deslocações desnecessárias

"Nós estamos a controlar, os lisboetas devem estar serenos, mas atentos, temos que nos precaver. Nós temos aqui um fenómeno que é diferente da Kristin, na Kristin tivemos 504 ocorrências, dessas era sobretudo queda de árvores e de estruturas. Aqui temos 160 ocorrências e sobretudo inundações", salientou.

Carlos Moedas salientou que todas as equipas municipais estão no terreno, desde a Proteção Civil, o Regimento de Sapadores Bombeiros, a Polícia Municipal, além do coordenador que tem estado a monitorizar a situação no centro operacional.

O responsável máximo da proteção civil municipal da capital pediu que se tomem preocupações nas zonas ribeirinhas da cidade, sublinhando que as autoridades estão a ter em conta o evoluir da situação e as medidas de segurança a adotar, como o tamponamento das portas de casa porque "todas as medidas são importantes para prevenir estas cheias".

Carlos Moedas acrescentou também que algumas juntas de freguesia já estão fechar os seus jardins, alertando que "as águas estão a ensopar o terreno e, portanto, pode haver o perigo de queda de árvores nos jardins", sendo locais a evitar.

O autarca disse ainda ter dado "ordem imediata para o fecho de todos os jardins municipais da cidade" como é o caso do Jardim da Estrela, Serafina e Alvito. .

"Vamos ter aqui dias muito desafiantes até domingo, de chuva e de vento, sobretudo esta noite, entre a meia-noite e as seis da manhã e, por isso, eu deixava aqui alguns conselhos importantes para os lisboetas: o primeiro é evitar deslocações desnecessárias, o segundo é evitar tudo o que são as zonas-ribeirinhas e o estacionamento nessas zonas-ribeirinhas", alertou.

Carlos Moedas falava aos jornalistas no Centro de Coordenação Operacional Municipal da Proteção Civil, em Monsanto, Lisboa, onde se deslocou para acompanhar o evoluir da situação relacionada com as atuais condições meteorológicas e as previsões para os próximos dias.

Para o responsável, o que preocupa até domingo é o "acumular desta persistência da chuva", reconhecendo que os dois fenómenos não são comparáveis com o que aconteceu em 2022, mas que a chuva que se vai acumulando nos solos, vai criando incerteza. .

"Mas é preciso manter a serenidade, evitar as deslocações, saber que esta noite é uma noite para ter muita atenção e vamos continuar a trabalhar, eu penso que nós criámos este centro operacional na altura das cheias de 2022, exatamente para isso, para todos os serviços estarem aqui e estarmos a cuidar de todos", disse.

Apesar de em Portugal não haver a tradição de serem enviadas mensagens para os cidadãos saírem mais cedo do trabalho ou regressarem mais cedo a casa, Carlos Moedas aproveitou a questão dos jornalistas para apelar às chefias do setor público e do setor privado "para que aqueles que possam ficar em teletrabalho, fiquem em teletrabalho".

"Mas também não podemos estar aqui a alarmar a população, isto não tem a ver com o que aconteceu em 2022, mas devemos tomar precaução", preveniu.

Questionado também sobre o Plano Geral de Drenagem, cujas obras estão ainda a decorrer, o autarca disse que, por exemplo, em Sete Rios, onde existe um míni túnel subterrâneo, "já está a funcionar e com resultados muito bons".

"O túnel de drenagem está quase terminado em Santa Apolónia, mas tem uma obra complexa que já foi descrita por mim, de cruzamento com o metro na estação de Santa Apolónia, e isso ainda não está terminado. São mais, pelo menos, oito meses para terminar", afirmou, lembrando que é uma obra "crucial para a cidade".

Em relação aos túneis da cidade, Carlos Moedas disse que "estão a ser vigiados" e ainda não estão com ordem para serem fechados à circulação.

O plano de contingência da cidade para as pessoas em situação sem-abrigo está já acionado, de acordo com o autarca, com estações do Metro abertas, "pelo menos, até domingo (...) mesmo que a temperatura não esteja abaixo dos 5.ºgraus [uma das condições para acionar o plano]".

Carlos Moedas acrescentou que as equipas de apoio "foram reforçadas" estando nas ruas a ajudar as 400 pessoas sem teto em Lisboa, e as 3.122 que estão em situação sem-abrigo mas com acolhimento.