Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo: EDP anuncia suspensão temporária da faturação

04 fev, 2026 - 17:04 • Lusa

Medida abrange 700 clientes nas zonas mais atingidas pelo mau tempo. Empresa anuncia ainda apoio de "mais de 800 mil euros".

A+ / A-

A EDP anunciou esta quarta-feira um apoio de "mais de 800 mil euros" às comunidades afetadas pela tempestade Kristin, com a suspensão temporária da faturação e apoio a clientes com centrais solares danificadas.

"No total, a EDP vai assumir um custo de mais de 800 mil euros de forma a poder apoiar os seus clientes nas regiões afetadas pelo mau tempo", anunciou a empresa em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na nota, a elétrica dá também conta que "suspendeu o envio de faturação aos seus cerca de 700 mil clientes com casas ou empresas nas zonas mais afetadas pela tempestade que atingiu o pais".

"Serão ainda disponibilizados acordos de pagamento ajustados à situação de cada cliente, sem juros", prossegue a nota.

A empresa revela que as iniciativas na região incluem, além da deslocação de equipas técnicas de várias zonas do país para apoiar a limpeza e reconstrução, o envio de materiais de construção para apoio à recuperação das infraestruturas danificadas, apoio aos clientes com centrais solares afetadas e suspensão temporária da faturação.

"A EDP está ao lado das famílias e empresas afetadas pela tempestade Kristin e está a implementar um conjunto de medidas para os clientes nos 69 concelhos mais atingidos. O objetivo é mitigar as dificuldades sentidas neste momento, reforçando o apoio imediato e garantindo informações essenciais de segurança", pode ler-se na nota.

Nas aldeias de Ourém, ainda não há luz e a população limpa os estragos sozinha. “Tivemos medo de morrer”

Nas aldeias de Ourém, ainda não há luz e a população limpa os estragos sozinha. “Tivemos medo de morrer”

Em comparação com zonas como Leiria ou Soure, os e(...)

Segundo a EDP, já estão também no terreno equipas especializadas em instalações solares "para prestar apoio direto às famílias e às empresas com infraestruturas danificadas".

Como medidas de segurança, a EDP recomenda que caso existam painéis solares, cabos, inversores ou outros componentes aparentemente danificados "não sejam manuseados nem utilizados até serem avaliados pelas equipas técnicas" que a empresa disponibilizar para ir ao terreno.

"Mesmo painéis solares partidos ou deslocados podem continuar a produzir eletricidade durante o dia, representando risco elétrico. Recomendamos igualmente que não se aproxime nem aceda às áreas afetadas, devendo o acesso às mesmas ser evitado até essa avaliação", revela a nota.

A EDP aconselha ainda a não ser utilizado qualquer equipamento elétrico, incluindo postos ou carregadores de mobilidade elétrica, que tenha sido atingido por objetos, apresente danos visíveis ou se encontre em zonas inundadas.

Há uma semana, Portugal continental foi afetado pela passagem da depressão Kristin, causando a morte a 10 pessoas.

A tempestade levou à destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias