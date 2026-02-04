Mau tempo: Marcelo quer "canal de entrada" de imigrantes para ajudar na reconstrução

Perante a falta de mão de obra para as obras de reconstrução depois do temporal, o Presidente da República pediu esta quarta-feira ao Governo uma via extraordinária de entrada de imigrantes.

Em declarações aos jornalistas, em Soure, Marcelo Rebelo de Sousa disse que esta não é uma questão de vontade, mas de necessidade.

“Provavelmente, tem que se encontrar uma solução, que eu acho que o Governo vai certamente pensar, para abrir um canal de entrada de mão de obra especialmente vocacionada para este tipo de desafio. Imigrantes, claro. Se os portugueses quiserem, também. Não querendo ou não podendo, imigrantes. É um problema de necessidade. Para se cumprir um plano é preciso mão de obra, tem de haver mão de obra”, declarou o Presidente da República.