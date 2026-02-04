Mau tempo: Marcelo quer "canal de entrada" de imigrantes para ajudar na reconstrução

04 fev, 2026 - 18:40 • Alexandre Abrantes Neves , com redação
Perante a falta de mão de obra para as obras de reconstrução depois do temporal, o Presidente da República pediu esta quarta-feira ao Governo uma via extraordinária de entrada de imigrantes.
Em declarações aos jornalistas, em Soure, Marcelo Rebelo de Sousa disse que esta não é uma questão de vontade, mas de necessidade.
“Provavelmente, tem que se encontrar uma solução, que eu acho que o Governo vai certamente pensar, para abrir um canal de entrada de mão de obra especialmente vocacionada para este tipo de desafio. Imigrantes, claro. Se os portugueses quiserem, também. Não querendo ou não podendo, imigrantes. É um problema de necessidade. Para se cumprir um plano é preciso mão de obra, tem de haver mão de obra”, declarou o Presidente da República.
Depressão Kristin
Marcelo Rebelo de Sousa continua esta quarta-feira a visitar as zonas afetadas pelo mau tempo dos últimos dias.
O Presidente da República pede serenidade e cautela à população perante o agravamento do estado do tempo previsto para as próximas horas.
Marcelo Rebelo de Sousa avisou que as próximas horas não vão ser fáceis: “Manter a serenidade, o que está previsto é que a partir do final da tarde há um agravamento das condições. Esse agravamento poderá durar a noite e avançar para quinta-feira.”
Para o fim de semana há uma nova previsão de chuva e vento fortes. A Comissão Nacional de Eleições admite mudanças pontuais nas mesas de voto da segunda volta das presidenciais no domingo. Marcelo Rebelo de Sousa admite que isso pode trazer custos políticos e sociais.