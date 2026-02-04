Ouvir
Depressão Leonardo

Mau tempo. Proteção Civil registou 121 ocorrências até às 7h00

04 fev, 2026 - 08:31 • Lusa

Não houve registo de ocorrências graves.

A+ / A-

A Proteção civil registou 121 ocorrências, entre as 0h00 e as 7h00 relacionadas com o mau tempo, mantendo-se as autoridades a avaliar e monitorizar o nível das águas em várias regiões, que se mantém estável.

Em declarações à agência Lusa, Rui Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse que apesar da chuva forte que caiu de noite, não houve registo de ocorrências graves durante a noite.

"Entre as 0h00 e as 7h00 desta quarta-feira foram registadas 121 ocorrências, a maioria (33) na sub-região de Lisboa e na Península de Setúbal com 26. As restantes ocorrências estão distribuídas por outras regiões do país", disse.

Quanto à situação do nível das águas, Rui Oliveira disse que não há alterações significativas relativamente a terça-feira, mantendo-se as autoridades a monitorizar a situação, continuando vigilantes para um possível agravamento.

Contactado pela agência Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que entre as 00h00 e as 08h00 registaram cerca de 20 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria inundações e queda de árvores e estruturas e movimentos de massa, mas sem gravidade.

Portugal continental está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo com chuva forte, vento, agitação marítima e queda de neve, tendo já sido emitidos avisos, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA informou na terça-feira em comunicado que as ondulações frontais associadas à depressão Leonardo irão afetar o estado do tempo em Portugal continental até sábado, com períodos em que a precipitação será persistente e por vezes forte, queda de neve nas terras altas do Norte e Centro, vento forte e agitação marítima forte.

"Para os dias seguintes prevê-se a passagem de novas superfícies frontais e a continuação deste padrão muito instável", é referido na nota.

Há uma semana, Portugal continental foi afetado pela passagem da depressão Kristin, causando a morte a 10 pessoas.

A tempestade levou à destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros. .

