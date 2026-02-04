PJ detém em Braga suspeito de burla em apostas desportivas online no valor de 56.500 euros

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, em Braga, um homem de 36 anos suspeito da prática de um crime de burla qualificada, no âmbito da operação “Live Betting”. Os prejuízos ascendem a cerca de 56.500 euros, pelo menos para uma vítima.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a PJ, os factos ocorreram entre abril de 2024 e a data em que o suspeito foi detido. A vítima terá conhecido o suspeito num contexto de atividade formativa, tendo este conquistado a sua confiança ao apresentar “a possibilidade de investimentos em apostas desportivas online, com rentabilidade acima do mercado, sem risco e com prometida garantia de reembolso do capital investido”.

Convencida de que estava a lidar com um corretor financeiro e apostador profissional, a vítima realizou várias entregas de dinheiro, enquanto o suspeito entregava documentos forjados, com supostas condições contratuais, assegurando o alegado investimento.

Segundo o comunicado, quando começou a ser pressionada a entregar mais dinheiro, a vítima passou a desconfiar da veracidade dos investimentos e tentou resgatar parte do montante aplicado, percebendo então que poderia estar a ser burlada.

A detenção ocorreu em flagrante delito, depois de nova insistência do suspeito para a entrega de mais dinheiro, tendo este pressionado a vítima a contrair um crédito para o mesmo fim.

A investigação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, prossegue e já permitiu identificar a existência de outras vítimas.

O detido será presente às autoridades judiciárias no Tribunal de Braga, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.