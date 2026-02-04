Polícia Judiciária detém dois homens por crimes de incêndio na Amadora e em Aveiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em operações distintas, dois homens suspeitos da prática de crimes de incêndio, ocorridos na Brandoa, no concelho da Amadora, e na freguesia de Maceda, no concelho de Ovar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ refere que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, foi detido um homem de 58 anos “indiciado da prática de um crime de incêndio” ocorrido no passado dia 1 de fevereiro, num edifício habitacional da Brandoa. Segundo as autoridades, o suspeito terá atuado “num ato de vingança para com um vizinho que tê-lo-á insultado”, recorrendo a “chama direta e acelerante de combustão, que transportou para o local”.

O incêndio provocou “a destruição de parte de uma das habitações” e originou ainda “a propagação de fumo e acumulação de fuligem nas paredes das escadas de todo o edifício”. O detido vai ser presente ao DIAP de Lisboa Oeste - Amadora para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Numa outra operação, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, deteve um homem suspeito de ter iniciado um incêndio numa moradia em obras, na freguesia de Maceda, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Esmoriz.

De acordo com o comunicado, o incêndio foi ateado “em diversos materiais de construção” após o suspeito se ter “introduzido ilicitamente” no interior da habitação. O fogo, iniciado por “chama direta”, foi detetado ainda numa fase inicial e acabou por ser rapidamente combatido por populares e, posteriormente, pelos bombeiros, não tendo assumido “proporções de relevo”.

A PJ adianta que a atuação terá sido “potenciada por um quadro de alcoolismo”, existindo “antecedentes criminais por crimes de incêndio e referências policiais recentes por atos de vandalismo”. O detido será presente às autoridades judiciárias na comarca de Aveiro para aplicação das respetivas medidas de coação.