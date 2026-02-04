Polícia Judiciária detém nove suspeitos por branqueamento de capitais, burla e extorsão

Nove pessoas, com idades entre os 21 e os 26 anos, foram detidas pela Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação por branqueamento de capitais, burla qualificada, falsidade informática e extorsão. A operação, denominada “Guita Fácil”, levou ainda à realização de 16 buscas domiciliárias.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que a operação foi desencadeada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica e teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa que atuava, sobretudo, através de esquemas de fraude informática conhecidos como “CEO Fraud”.

Segundo a PJ, entre agosto e setembro de 2024, os suspeitos terão angariado várias pessoas para cederem as suas contas bancárias, que eram depois utilizadas para receber valores provenientes de burlas, “mediante o pagamento de contrapartidas financeiras”.

“As empresas lesadas, sediadas no estrangeiro, eram contactadas por supostos fornecedores, através de endereços de correio eletrónico adulterados e muito semelhantes aos legítimos”, explica a Polícia Judiciária.

“Esses contactos visavam induzir o pagamento de faturas alegadamente em dívida para contas bancárias domiciliadas em Portugal e previamente angariadas pelos suspeitos.”

De acordo com as autoridades, o prejuízo causado às empresas vítimas ultrapassa os 250 mil euros, valor que poderá ainda aumentar com o desenvolvimento da investigação.

A Polícia Judiciária revela ainda que, no decurso do inquérito, foi apurado um crime de extorsão. Um dos ofendidos terá sido obrigado a entregar dinheiro e outros bens aos suspeitos, “sob ameaça de violência física”.

Perante estes factos, a PJ deixa vários alertas à população, sublinhando que nunca devem ser cedidas contas bancárias a terceiros, mesmo quando são prometidos pagamentos rápidos ou aparentemente fáceis.

“Quem aceita este tipo de ‘serviço’ pode vir a ser criminalmente responsabilizado por branqueamento de capitais e outros crimes graves”, alerta a PJ, lembrando que este crime é punível com pena de prisão até 12 anos.

As autoridades apelam ainda à denúncia imediata de propostas suspeitas junto da Polícia Judiciária e deixam recomendações específicas às empresas, nomeadamente a confirmação telefónica de qualquer alteração de dados bancários comunicada por email e a sensibilização dos colaboradores para este tipo de fraude.

A investigação prossegue sob a coordenação do Ministério Público.