Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Português extraditado para o Reino Unido por suspeitas de homicídio em Manchester

04 fev, 2026 - 16:31 • Olímpia Mairos

Cidadão português enfrenta penas que podem incluir prisão perpétua no Reino Unido.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) procedeu esta terça-feira à extradição de um cidadão português procurado pelas autoridades do Reino Unido, no âmbito de um processo por crime de homicídio, segundo um comunicado divulgado pela PJ.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O homem tinha sido detido no passado dia 13 de janeiro, na vila da Nazaré, por elementos da Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária.

“A Polícia Judiciária procedeu hoje à extradição de um cidadão português, procurado pelo Reino Unido”, refere o comunicado.

Os factos remontam a 3 de dezembro de 2024, na cidade de Manchester, estando o suspeito acusado de homicídio consumado, bem como de outros crimes, nomeadamente vandalismo, dano, pilhagem e hooliganismo.

De acordo com a PJ, “em abstrato, o visado incorre em duas penas de prisão perpétua pelo homicídio e numa pena de cinco anos de prisão pela conduta violenta”.

Até à concretização da extradição, o cidadão encontrava-se no Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária, em Lisboa, onde deu entrada a 14 de janeiro, depois de ter sido presente ao Tribunal da Relação de Coimbra. Foi esta instância judicial que determinou a sua entrega às autoridades britânicas, agora cumprida.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

Imigração: da "política do empadão" ao "nervosismo"

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seg(...)

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias