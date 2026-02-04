Português extraditado para o Reino Unido por suspeitas de homicídio em Manchester

A Polícia Judiciária (PJ) procedeu esta terça-feira à extradição de um cidadão português procurado pelas autoridades do Reino Unido, no âmbito de um processo por crime de homicídio, segundo um comunicado divulgado pela PJ.

O homem tinha sido detido no passado dia 13 de janeiro, na vila da Nazaré, por elementos da Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária.

“A Polícia Judiciária procedeu hoje à extradição de um cidadão português, procurado pelo Reino Unido”, refere o comunicado.

Os factos remontam a 3 de dezembro de 2024, na cidade de Manchester, estando o suspeito acusado de homicídio consumado, bem como de outros crimes, nomeadamente vandalismo, dano, pilhagem e hooliganismo.

De acordo com a PJ, “em abstrato, o visado incorre em duas penas de prisão perpétua pelo homicídio e numa pena de cinco anos de prisão pela conduta violenta”.

Até à concretização da extradição, o cidadão encontrava-se no Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária, em Lisboa, onde deu entrada a 14 de janeiro, depois de ter sido presente ao Tribunal da Relação de Coimbra. Foi esta instância judicial que determinou a sua entrega às autoridades britânicas, agora cumprida.