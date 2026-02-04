Proteção Civil regista mais de 3 mil ocorrências devido ao mau tempo nos últimos dias

Depois da depressão Kristin, o mau tempo dos últimos dias, que já inclui a passagem da depressão Leonardo, já provocou mais de 3 mil ocorrências registadas pela Proteção Civil.

Em conferência de imprensa, o comandante Mário Silvestre deu conta de 3.326 situações desde a meia-noite do dia 1 de fevereiro e até esta quarta-feira, não relacionadas com a depressão Kristin, para as quais foram mobilizados mais de 11 mil operacionais e mais de 4 mil meios terrestres.

A maioria das situações referem-se a inundações e cheias, ao contrário da última tempestade, onde a maioria das ocorrências eram de queda de árvores.

Dados da Segurança Social revelam 261 desalojados — 145 em Leiria, 63 em Santarém e 53 em Castelo Branco —, estando em avaliação um lar em Coruche com 132 pessoas.

O comandante garantiu que a Proteção Civil vai manter o nível de empenhamento 4 até sexta-feira, que deve ser prolongado até ao fim de semana.

Há ainda 77 planos de emergência municipais ativos, além de quatro planos de emergência distrital.

No terreno estão ainda três meios aéreos para o reconhecimento e mapeamento das zonas afetadas, além do serviço de cartografia da Força Aérea, estando em funcionamento todos os centros de coordenação operacional da Proteção Civil.