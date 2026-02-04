Uma semana depois da tempestade, quase 90 mil pessoas continuam sem eletricidade

04 fev, 2026 - 10:23 • Diogo Camilo
Mais de uma semana depois da passagem da depressão Kristin por Portugal, há mais de 87 mil clientes ainda sem energia, a grande maioria deles na região de Leiria.
Segundo informações da E-Redes, até às 8h00 desta quarta-feira, foi registado que 63 mil clientes em Leiria continuam sem eletricidade, a que se somam mais 15 mil no distrito de Santarém, 6 mil no distrito de Castelo Branco e 3 mil no distrito de Coimbra.
Há ainda outras seis mil pessoas que ficaram sem luz, mas sem relação com a tempestade da última semana.
Em relação ao dia de ontem, foram resolvidas cerca de 20 mil situações, depois da depressão Kristin ter deixado quase meio milhão de pessoas sem energia no dia da tempestade.
A maioria das situações ficaram resolvidas entre 28 e 31 de janeiro.
Portugal continua em situação de calamidade, que se prolongará até ao dia 8 de fevereiro. A E-Redes explica que os clientes correspondem a pontos de entrega de energia, como habitações, empresas ou estabelecimentos comerciais, o que torna difícil apurar o número exato de pessoas afetadas.