  • 04 fev, 2026
Em Destaque
Depressão Kristin

Veja aqui as portagens que não vai ter que pagar durante a próxima semana

04 fev, 2026 - 15:23 • Diogo Camilo

Entrou em vigor à meia-noite desta quarta-feira a isenção de portagens em troços de quatro autoestradas nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin.

Já entrou em vigor a isenção de portagens nas regiões mais afetadas pela tempestade Kristin, uma medida anunciada pelo Governo na terça-feira com o propósito de facilitar a mobilidade e o transporte de materiais e voluntários.

Ao todo, são quatro os troços de autoestradas que ficarão isentos:

- A8, entre o nó de Valado de Frades e o nó de Leiria Nascente;

- A14, entre Santa Eulália e onó de Ançã;

- A17, entre o nó da A8 e o nó de Mira;

- A19, entre o nó de Azoia e o nó de São Jorge;

A isenção entrou em vigor à meia-noite desta quarta-feira e mantém-se até às 24h00 de 10 de fevereiro, dois dias após o fim da declaração da situação de calamidade.

Segundo o Governo, apenas o tráfego com origem ou destino nestes nós é isento, não abrangendo quem apenas atravessa as autoestradas.

  • 04 fev, 2026
