"24 horas de calamidade" em Arruda dos Vinhos. 20 desalojados e estradas viradas do avesso

A estrada é secundária, mas faz falta a quem é da zona. Em Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, as últimas 24 horas foram “de calamidade” devido ao mau tempo.

É o que diz o presidente da Câmara Carlos Alves. “Não há outra palavra adequada”, assegura.

O autarca recebe a comunicação social numa das estradas mais afetadas. Era plana, de asfalto em bom estado. Agora, parece ter sofrido o efeito de um sismo.

“Neste momento temos 16 vias intransitáveis”, dizia à Renascença ao fim da manhã de quinta-feira. O autarca regista ainda “20 desalojados, muitas famílias ficaram com todos os seus pertences postos em causa, com as suas casas destruídas”.

A autarquia tem os serviços no terreno, acompanhada das autoridades habituais que têm uma palavra a dizer nestas situações. “É um trabalho de proximidade que estamos a fazer com as pessoas afetadas, no sentido de também perceberem que não estão sozinhas. Arruda está unida, está com elas e ninguém fica para trás”, assegura o autarca.