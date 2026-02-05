A campanha de 2026 vista pelos olhos de quem esteve na campanha de 1986. Debate com João Soares, José Ribeiro e Castro e José Carlos Vasconcelos
05 fev, 2026 - 15:00
Com João Soares, militante do PS e filho de Mário Soares, José Ribeiro e Castro, diretor executivo da campanha de Freitas do Amaral, e José Carlos Vasconcelos, jornalista e ex-deputado do PRD. A moderação é de José Pedro Frazão.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.