Cáritas já angariou mais de 1 milhão de euros para vítimas do mau tempo

05 fev, 2026 - 23:22 • Ricardo Vieira
Os portugueses já contribuíram com mais de 1 milhão de euros para o Fundo de Emergência Social Diocesano da Cáritas de Leiria, destinado a ajudar as vítimas do mau tempo.
Até às 16h00 desta quinta-feira, o fundo contava com um total de 1.084.313,18 euros, graças à solidariedade dos portugueses.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Num balanço da missão de ajuda às populações atingidas pelas tempestades dos últimos dias, a Cáritas de Leiria distribuiu 35 toneladas de alimentos e produtos de higiene.
Também foram apoiadas diretamente 293 famílias, através da entrega de cabazes alimentares e bens essenciais nas suas instalações, indica a instituição da Igreja Católica, em comunicado.
Após um levantamento realizado nas aldeias e zonas visitadas nos últimos dias, as equipas técnicas da Cáritas Diocesana de Leiria e de Lisboa vão sistematizar toda a informação recolhida, com o objetivo de, já na sexta-feira, "dar resposta a parte das necessidades identificadas junto das populações afetadas".
Durante o dia de quarta-feira, estiveram no terreno 19 técnicos e voluntários das Cáritas de Viseu, de Lisboa, de Setúbal e de Leiria, "num trabalho incansável de proximidade, escuta e apoio direto às famílias".
Mau tempo
"Não vamos deixar ninguém para trás", garantiu o p(...)
A Cáritas de Leiria alerta para a "situação particularmente vulnerável de migrantes residentes no território da Diocese de Leiria-Fátima".
Muitos residem em habitações arrendadas, "algumas em condições precárias e, em certos casos, sem contrato formal ou recibos, o que agrava a sua fragilidade social e dificulta o acesso a mecanismos de apoio e proteção".
"Esta realidade é ainda mais preocupante num contexto de escassez de habitação a custo justo e acessível, que deixa muitas famílias — migrantes e não migrantes — sem alternativas seguras e dignas em situações de emergência como a que se vive atualmente", alerta a Cáritas.
A instituição alerta que a emergência causada pelo mau tempo "evidencia também a urgência de respostas estruturais e duradouras no acesso à habitação, garantindo condições de vida dignas para todos".
A Cáritas criou o Fundo de Emergência Social de Apoio às Vítimas da Tempestade Kristin. Todos os donativos recolhidos por MB WAY, transferência bancária, com a descrição Tempestade KRISTIN (IBAN) e donativo online revertem integralmente para este fundo.
Os donativos monetários podem ser efetuados através de:
MB WAY: 961 483 691
Transferência Bancária (IBAN): PT50 0035 0393 0019 7024 329 3 - Caixa Geral de Depósitos. No descritivo da transferência deve constar: “Tempestade KRISTIN”
Donativo Online – Fundo de Emergência Social: https://pinpay.pt/9fquFBgjyG