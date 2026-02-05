Cáritas já angariou mais de 1 milhão de euros para vítimas do mau tempo

Os portugueses já contribuíram com mais de 1 milhão de euros para o Fundo de Emergência Social Diocesano da Cáritas de Leiria, destinado a ajudar as vítimas do mau tempo.

Até às 16h00 desta quinta-feira, o fundo contava com um total de 1.084.313,18 euros, graças à solidariedade dos portugueses.

Num balanço da missão de ajuda às populações atingidas pelas tempestades dos últimos dias, a Cáritas de Leiria distribuiu 35 toneladas de alimentos e produtos de higiene.

Também foram apoiadas diretamente 293 famílias, através da entrega de cabazes alimentares e bens essenciais nas suas instalações, indica a instituição da Igreja Católica, em comunicado.

Após um levantamento realizado nas aldeias e zonas visitadas nos últimos dias, as equipas técnicas da Cáritas Diocesana de Leiria e de Lisboa vão sistematizar toda a informação recolhida, com o objetivo de, já na sexta-feira, "dar resposta a parte das necessidades identificadas junto das populações afetadas".

Durante o dia de quarta-feira, estiveram no terreno 19 técnicos e voluntários das Cáritas de Viseu, de Lisboa, de Setúbal e de Leiria, "num trabalho incansável de proximidade, escuta e apoio direto às famílias".