Ciberviolência sexual atinge sobretudo raparigas, prejudica autoestima e desempenho escolar

05 fev, 2026 - 20:44 • Lusa

Ameaças, chantagens, envio não solicitado de mensagens ou imagens sexuais são as principais situações de ciberviolência sexual direcionada às mulheres "desde muito cedo". Já as situações mais recorrentes de violência 'online' dirigida a rapazes são os insultos e os discursos de ódio

A+ / A-

A ciberviolência de cariz sexual afeta desproporcionalmente as raparigas e mulheres, com ameaças e envio não consentido de imagens intimas, um fenómeno com impacto na autoestima, saúde mental e desempenho escolar, revela um estudo internacional.

De acordo com o estudo, realizado pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM), há uma clara diferença de género no tipo de violência de que rapazes e raparigas são alvo.

"As situações mais recorrentes de violência 'online' dirigida a rapazes são os insultos e os discursos de ódio. Já as raparigas são desproporcionalmente alvo de formas de ciberviolência com cariz sexual", diz o estudo.

Essa violência traduz-se em "ameaças, chantagens, envio não solicitado de mensagens ou imagens sexuais (em particular fotos de genitais de homens adultos, numa ótica de predação sexual) e pedidos ou divulgação não consentida de conteúdos íntimos".

Os resultados demonstram "de forma clara e preocupante que esta realidade afeta desproporcionalmente as raparigas desde muito cedo, com impactos profundos na sua autoestima, saúde mental, desempenho escolar, bem-estar e segurança".

Por outro lado, "a autoria dos atos de violência recai maioritariamente sobre os rapazes e homens" - sobretudo ex-namorados ou colegas - havendo também registo de agressões por parte de raparigas, mas em contexto de conflito interpessoal.

"A frequência de situações de ciberviolência é elevada e os seus impactos são profundos, afetando as e os jovens não apenas psicológica e emocionalmente - através de sintomas como ansiedade, baixa autoestima, depressão, isolamento, automutilação, desconfiança ou mesmo ideação suicida - mas também a nível físico", refere o estudo.

Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre questões de saúde mental, contacte um médico especialista, ou um dos vários serviços e linhas de apoio gratuitas, como o SNS 24 (808 24 24 24), o SOS Voz Amiga (800 209 899/213 544 545), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o SOS Adolescente (800 202 484).

Aponta igualmente para a relação entre a violência no mundo digital e a violência no mundo real, "sendo muitas vezes uma a continuação da outra", em que o "acesso facilitado à internet e a utilização intensiva das redes sociais surgem como condições que favorecem a ocorrência e a perpetuação destas dinâmicas abusivas".

O estudo refere que, "embora a maioria das e dos jovens se sinta informada sobre o fenómeno, persiste a banalização dos seus efeitos e uma subestimação das suas consequências".

Rapazes e raparigas tendem a lidar de forma isolada com o fenómeno, mas "os rapazes tendem a desvalorizar mais frequentemente as situações de ciberviolência".

Relativamente às causas, o estudo revela que as mais mencionadas são "o anonimato proporcionado pelas redes sociais, sentimentos de insegurança, desejo de autoafirmação, inveja, vingança e, em alguns casos, prazer em causar sofrimento a outrem".

O relatório demonstra "a fragilidade dos mecanismos de apoio" e defende como princípio fundamental que "os direitos das raparigas e mulheres protegidos "offline" devem também ser protegidos "online"".

O estudo traz uma série de propostas para uma "intervenção urgente", desde a criação de serviços especializados de apoio a sobreviventes de ciberviolência, mecanismos de recolha e monitorização de dados desagregados por sexo e idade, considerar a pornografia como uma forma gravosa de violência contra raparigas ou a formação de forças de segurança, magistrados e técnicos de justiça.

Defende também que as denúncias sejam tratadas com celeridade, rigor e enfoque nas vítimas e sugere a criação de linhas de apoio especializado, com atendimento sensível ao sexo e à idade.

Sublinha a importância de uma transposição ambiciosa da diretiva europeia que tipifica, pela primeira vez, crimes de violência digital na União Europeia.

O estudo, intitulado "A ciberviolência com base no sexo em Portugal: Perspetivas de crianças e jovens, escolas e forças de segurança", vai ser apresentado nesta sexta-feira, em Lisboa, e foi desenvolvido no âmbito do projeto europeu bESAFE, de consciencialização para o fenómeno.

O projeto envolveu Croácia, Espanha e Portugal, sendo que em Portugal abrangeu as regiões da Grande Lisboa, Alentejo e zona Centro.

