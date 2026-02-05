Ciberviolência sexual atinge sobretudo raparigas, prejudica autoestima e desempenho escolar

A ciberviolência de cariz sexual afeta desproporcionalmente as raparigas e mulheres, com ameaças e envio não consentido de imagens intimas, um fenómeno com impacto na autoestima, saúde mental e desempenho escolar, revela um estudo internacional. De acordo com o estudo, realizado pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM), há uma clara diferença de género no tipo de violência de que rapazes e raparigas são alvo. "As situações mais recorrentes de violência 'online' dirigida a rapazes são os insultos e os discursos de ódio. Já as raparigas são desproporcionalmente alvo de formas de ciberviolência com cariz sexual", diz o estudo. Essa violência traduz-se em "ameaças, chantagens, envio não solicitado de mensagens ou imagens sexuais (em particular fotos de genitais de homens adultos, numa ótica de predação sexual) e pedidos ou divulgação não consentida de conteúdos íntimos". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os resultados demonstram "de forma clara e preocupante que esta realidade afeta desproporcionalmente as raparigas desde muito cedo, com impactos profundos na sua autoestima, saúde mental, desempenho escolar, bem-estar e segurança".

Por outro lado, "a autoria dos atos de violência recai maioritariamente sobre os rapazes e homens" - sobretudo ex-namorados ou colegas - havendo também registo de agressões por parte de raparigas, mas em contexto de conflito interpessoal. "A frequência de situações de ciberviolência é elevada e os seus impactos são profundos, afetando as e os jovens não apenas psicológica e emocionalmente - através de sintomas como ansiedade, baixa autoestima, depressão, isolamento, automutilação, desconfiança ou mesmo ideação suicida - mas também a nível físico", refere o estudo. Se precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre questões de saúde mental, contacte um médico especialista, ou um dos vários serviços e linhas de apoio gratuitas, como o SNS 24 (808 24 24 24), o SOS Voz Amiga (800 209 899/213 544 545), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o SOS Adolescente (800 202 484).

Aponta igualmente para a relação entre a violência no mundo digital e a violência no mundo real, "sendo muitas vezes uma a continuação da outra", em que o "acesso facilitado à internet e a utilização intensiva das redes sociais surgem como condições que favorecem a ocorrência e a perpetuação destas dinâmicas abusivas". O estudo refere que, "embora a maioria das e dos jovens se sinta informada sobre o fenómeno, persiste a banalização dos seus efeitos e uma subestimação das suas consequências". Rapazes e raparigas tendem a lidar de forma isolada com o fenómeno, mas "os rapazes tendem a desvalorizar mais frequentemente as situações de ciberviolência".